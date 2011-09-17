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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

فیلم "و خدایی که ..." برای جشنواره فیلم کودک اصفهان تهیه می‌شود

فیلم "و خدایی که ..." برای جشنواره فیلم کودک اصفهان تهیه می‌شود

فیلم کوتاه "و خدایی که ..." به کارگردانی مهشید فریدفر برای جشنواره فیلم کودک اصفهان مراحل فنی را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه داستانی "و خدایی که ..." به نویسندگی و کارگردانی مهشید فریدفر برای جشنواره بین‌المللی فیلم کودک اصفهان تهیه می‌شود.

این فیلم در حال حاضر مراحل تدوین و صداگذاری را پشت سر می‌گذارد و داستان درباره ابوالفضل و محمد دو دوست ناشنوا است که بر سر مسئله‌ای با هم اختلاف داشتند. معلم آنها تلاش دارد که بین آن دو آشتی برقرار کند، اما ابوالفضل در این اختلاف به حقایق درونی از خود می‌رسد که ...

در فیلم کوتاه "و خدایی که ..." ابوالفضل کمانی، محمدحسین طباطبایی، علی علیزاده و بچه‌های مدرسه ناشنوایان اندیشه تهران بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند از  تصویر و نور: محمد روزبهانی، تهیه‌کننده: مرتضی آسمانی، مدیرتولید: کاظم شاهچراغی، تدوین و بازیگردان: آسمانی.
 

کد مطلب 1409494

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