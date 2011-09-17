پرسپولیس را تا این اندازه ضعیف ندیده بودم/ تیم به شوک مدیریتی و فنی نیاز دارد

فرشاد پیوس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شکست پرسپولیس برابر استقلال در شهرآورد 71 ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان پرسپولیس عملکرد خوبی در این دیدار نداشتند، از همه مهمتر اینکه در حد و اندازه نام پرسپولیس نبودند و من در این چند سال پرسپولیس را تا این اندازه ضعیف ندیده بودم.

پیراهن پرسپولیس به تن برخی از بازیکنان گشاد بود

وی اضافه کرد: اگر پرسپولیس زیبا بازی می‌کرد و می‌باخت، ایرادی نداشت اما از این تیم نه فوتبال و نه سیستمی دیدم و باید بگویم شرایط تیم در حال حاضر اصلا خوب نبود. پرسپولیس نامش بزرگ است و پیراهن آن به تن برخی از بازیکنان واقعا گشاد بود، پیراهنی که در سال‌های گذشته بر تن بزرگان فوتبال ایران و پرسپولیس بود.

کادر فنی ارنج خوبی برای این دیدار نداشت

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه کادر فنی هم ارنج خوبی برای این دیدار نداشت، افزود: وقتی تیم عقب می‌افتد نباید یک مدافع را به جای مهاجم وارد بازی می‌کرد، ضمن اینکه شیث می‌توانست بازی کند و نباید از علی عسگر در پست تخصصی استفاده می‌شد. هاشمیان هم دیر به بازی آمد و در همان زمان کوتاه توانست سایر نفرات تیم را در چند موقعیت مناسب قرار دهد.

کریمی در پرسپولیس در حال سوختن است

وی با تاکید بر اینکه علی کریمی و نصرتی بهترین بازیکنان پرسپولیس بودند و سایر نفرات در حد نام این تیم نبودند، اظهار داشت: کریمی در پرسپولیس در حال سوختن است. وی در بازی روز جمعه هم دفاع بود، هم هافبک و هم مهاجم ولی در اکثر دقایق کسی از وی حمایت نمی‌کرد، به همین دلیل است که می‌گویم کریمی در این پرسپولیس می‌سوزد.

دلم برای هواداران سوخت

پیوس خاطرنشان کرد: واقعا دلم برای تماشاگران پرسپولیس که به ورزشگاه آمده بودند، سوخت. همه به فکر جبران شکست در شهرآوردهای گذشته بودند و انتظار باخت دوباره را نداشتند. من هم پس از این شکست تا صبح نخوابیدم و می‌دانم هواداران تیم هم چه کشیده‌اند.

پرسپولیس به شوک در بخش مدیریتی و فنی نیاز دارد

وی با بیان اینکه پرسپولیس امروز به یک شوک خوب در بخش مدیریتی و فنی نیاز دارد تا به شرایط مطلوبی برسد، تصریح کرد: من از محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان می‌خواهم به درد دل هواداران و پیشکسوتان پرسپولیس توجه ویژه‌ای داشته باشد و به داد این تیم برسد زیرا امروز این تیم نیاز به نظارت بیشتر، کمک و تغییرات مناسب دارد.

عباسی اوضاع پرسپولیس را سروسامان دهد

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: تیمی که بیش از یک سال است با سرپرست اداره می‌شود و هیئت مدیره ندارد، دچار چنین نتایج و اتفاقاتی می‌شود. امیدوارم وزیر ورزش و جوانان هرچه زودتر اوضاع تیم پرسپولیس را به خاطر هواداران میلیونی و پیشکسوتانش سروسامان دهد تا در آینده شاهد نتیجه‌های خوب این تیم در مسابقات باشیم.

دیدار تیم‌‎های فوتبال پرسپولیس و استقلال که هفتاد و یکمین نبرد آنها در شهرآورد پایتخت بود، جمعه شب با برتری 2 بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید.