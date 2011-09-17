پاریسن ژرمن خواستار به خدمت گرفتن بکهام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لئوناردو که پیش از این در تیم فوتبال میلان مربیگری دیوید بکهام را بر عهده داشت، به بی بی سی گفت: در باز است. بکهام بیش از یک بازیکن فوتبال است. او یک نشان تجاری و یک ستاره پاپ است. من همیشه بکهام را مد نظر دارم. او به قوانین احترام می گذارد و به حرفتان گوش می دهد و می خواهد برای تیمش بهترین باشد. به همین دلیل است که از این بازیکن به عنوان یک نمونه بزرگ یاد می کنم. من با این بازیکن کار کرده ام و به همین خاطر است که این موارد را می گویم.

ملی پوش پیشین تیم فوتبال برزیل اظهار داشت: بکهام هر روز تمرین می کند و کسی است که من واقعا به خاطر کارهایی که در فوتبال انجام داده، تحسینش می کنم.