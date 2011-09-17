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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

پاریسن ژرمن خواستار به خدمت گرفتن بکهام شد

پاریسن ژرمن خواستار به خدمت گرفتن بکهام شد

مدیر ورزشی تیم فوتبال پاریسن ژرمن از علاقمندی این تیم برای به خدمت گرفتن دیوید بکهام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لئوناردو که پیش از این در تیم فوتبال میلان مربیگری دیوید بکهام را بر عهده داشت، به بی بی سی گفت: در باز است. بکهام بیش از یک بازیکن فوتبال است. او یک نشان تجاری و یک ستاره پاپ است. من همیشه بکهام را مد نظر دارم. او به قوانین احترام می گذارد و به حرفتان گوش می دهد و می خواهد برای تیمش بهترین باشد. به همین دلیل است که از این بازیکن به عنوان یک نمونه بزرگ یاد می کنم. من با این بازیکن کار کرده ام و به همین خاطر است که این موارد را می گویم.

ملی پوش پیشین تیم فوتبال برزیل اظهار داشت: بکهام هر روز تمرین می کند و کسی است که من واقعا به خاطر کارهایی که در فوتبال انجام داده، تحسینش می کنم.

کد مطلب 1409499

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