به گزارش خبرنگار مهر، کمفروشی برخی تولیدکنندگان موضوع جدیدی در اقتصاد ایران نیست، در حالی که این موضوع همواره یکی از موارد مورد اعتراض مصرفکنندگان در بازار بوده و دولت هم همواره داعیه این را داشته که با کمفروشی در بازار مقابله میکند.
این در شرایطی است که بسیاری از تولیدکنندگان در وضعیت فعلی که بیشترین توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام به موضوع تولید و تهیه و تامین منابع مالی برای تولید اختصاص یافته است، مصرفکنندگان را نادیده انگاشتهاند و با کمفروشی حقوق آنها را زیر پا قرار میدهند.
به نظر میرسد وضعیت راندمان بازرسیها نیز به خصوص از مبادی تولیدی نه بازارهای مصرف، کاهش یافته و دیگر کمتر تولیدکنندهای به ضوابط گردن مینهد و تلاش دارد با روشهای مختلف، ضرر و زیان ناشی از گران بودن تولید در کشور را جبران کند.
این کمفروشی به خصوص در مورد نوشیدنیها بسیار بیشتر از سایر کالاها مشهود است، چراکه مشتری و مصرفکننده خود به روشنی میتواند میزان کم شدن محتوی درونی این بطریها را مشاهده کرده و علیرغم اینکه قیمت بیشتری میپردازد، اما جنس کمتری خریداری کند.
همچنین در مورد برخی دیگر از کالاهای بستهبندی شده نیز کمفروشیها مشهود است و البته برخی از تولیدکنندگان نیز قیمت را ثابت نگاه داشتهاند و به صورت خودسرانه، وزن را کم کرده و حتی بر روی بستهبندی نیز وزن را درج کردهاند؛ اما در واقع، به صورتی غیرمشهود، کمفروشی را راهکار خود برای سود بیشتر انتخاب کردهاند.
شاید دلیل این امر رکودی باشد که در بازار حاکم است. تا چند روز دیگر اولین ماه سومین فصل سال آغاز خواهد شد و البته یارانههای نقدی نیز به حساب مردم واریز خواهد شد تا شاید، محرکی برای خروج بازار از رکودی باشد که به دلیل کمبود نقدینگی در بازار، هم اکنون به چشم میخورد.
در واقع، هر ماه که به هفتههای پایانی نزدیک میشویم، تب و تاب خرید هم فروکش میکند و زمان به گونهای همراه با رکود در بازار سپری میشود تا مردم هم حقوق و مزایای خود را دریافت کرده و هم با اتکا بر یارانههای نقدی، وارد بازار شوند. بنابراین بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم معمولا در 15 روزه نیمه هر ماه تا پایان آن، با رکود مواجه است.
البته برخی صنوف نیز به دلیل شرایط خاص فعلی که نزدیک به زمان بازگشایی مدارس است، توانستهاند این رکود را تبدیل به رونق کنند و با ارایه تخفیفهایی که به مشتریان میدهند، تلاش کنند تا نقدینگی بیشتری از بازار را جمع کنند. در کنار این، فروشگاههای زنجیرهای نیز تلاش کردهاند که با ارایه تخفیفهایی هرچند به مناسبت بازگشایی مدارس، اما مشتریان خود را نیز ترغیب کنند که خرید کالاهای اساسی را نیز در کنار مایحتاج مدارس داشته باشند.
قیمت برخی کالاها در بازار
در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج طارم محلی 2600 تومان، برنج رمضانی 2500 تومان، برنج هندی 1990 تومان، برنج طارم فجر 2000 تومان، برنج صدری 2600 تومان است. قیمت شیر کم چرب با نرخ آزاد 970 تومان، شیر کیسهای دولتی 600 تومان است.
همچنین قیمت هر بسته 800 گرمی شکر 850 تومان، قند شکسته 1200 تومان، تن ماهی 180 گرمی 2020 تومان، تخممرغ 6 عددی 1300 تومان، چای خارجی 4000 تومان، روغن نباتی 10 کیلویی 11500 تومان، روغن مایع بطری 2900 تومان، نمک تصفیهشده 440 تومان است.
در عین حال، قیمت هر دستمار کاغذیی 300 برگ 1100 تومان، دستمال کاغذی توالت 1350 تومان و مایع ظرفشویی 750 گرمی 1346 تومان است.
قیمت هر بطری ماءالشعیر 1000 سیسی 850 تومان، نوشابه 1000 تومان و هر بطری آب معدنی بزرگ 300 تومان است.
نظر شما