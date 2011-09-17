نیروی انسانی ماهر بهترین سرمایه برای توسعه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی صبح شنبه در گردهمایی مربیان مراکز آموزشی شهرستانهای تابعه استان اظهار داشت: نیروی انسانی ماهر و توانمند مهمترین و بهترین سرمایه برای یک مجموعه و جامعه است و خوشبختانه در حال حاضر اقدامات بسیار خوبی در راستای توجه به این مهم در سطح کشور صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: آموزش فنی و حرفه ای در حوزه دانایی قرار دارد و فرآیند دانایی نقش بسیار کلیدی را در توسعه و بسترسازی برای اشتغالزایی مهیا می کند که انتظار می رود همه فعالان بخش فنی و حرفه ای در راستای توجه به این مهم اقدامات و برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان با اشاره به نقش و اهمیت مربیان در عرصه مهارت آموزی بیان کرد: باید با تلاش مضاعف، هم اندیشی، تعامل و همکاری تلاشگران عرصه مهارت آموزی، زمینه برای شکوفایی، پویایی و ارتقا جایگاه مجموعه را در تمام زمینه مهیا کنیم.

احمدی به مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری به استان کردستان اشاره کرد و گفت: با تلاش و پیگیری های صورت گرفته مصوبات این سفرها دارای دستاوردهای معنوی و مادی بسیار بالایی بوده است به طوریکه موجب تحولات عظیم در بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در استان خواهد شد که سهم فنی و حرفه ای نیز بیش از سایر بخشها بوده است.

وی به مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان کردستان اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات بسیار مهم و نویدبخش برای مربیان در سفر دور سوم تبدیل وضعیت 40 نفر از مربیان حق التدریسی به پیمانی و ایجاد و احداث چهار خوابگاه شبانه روزی در مراکز شهرستانهای بیجار، قروه، سروآباد و بانه است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان اظهار امیدواری کرد: مربیان تلاشگر عرصه مهارت آموزی در سال جهاد اقتصادی با تلاش و کوشش جهادی خود در ترویج هرچه بیشتر و بهتر فرهنگ مهارت برای پیشبرد اهداف عالیه سازمان گام بردارند.

در ادامه این نشست صمیمی دو نفر از مربیان به نمایندگی از طرف سایر مربیان به بیان مسائل و مشکلات در حوزه های کاری خود پرداختند و از برگزاری این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید تقدیر کردند.