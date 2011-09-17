مسابقات کشوری آغازی برای رشد تصاعدی تکواندو یزد است

محمود عالیشوندی در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی نونهالان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تکواندو از سالمترین و پاکترین ورزشهای کشور است، اظهار داشت: ورزش تکواندو با فرهنگ یزد نزدیکی و قرابت خاصی دارد و بهترین مدالهای کشور در این رشته کسب شده است.

وی با بیان اینکه تکواندو باید از کودکی مورد توجه قرار گیرد، افزود: چشم امید همه ایران به نونهالان این رشته به عنوان آینده سازان ورزش این کشور است.

عالیشوندی با بیان اینکه مسابقات باید مکانی برای آموزش و درس گرفتن باشد، عنوان کرد: ورزشکاران نونهال باید احترام به بزرگترها و پیشکسوت را در این مسابقات درس بگیرند.

وی افزود: باید در کنار برگزاری مسابقات و تقویت جسم به مسائل آموزشی و فرهنگی در مسابقات نیز توجه شود.

مدیر اجرایی بیستمین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان پسر کشور نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه یزد برای اولین بار میزبان مسابقات کشوری بود، وضعیت برگزاری بسیار مطلوب بوده و همین امر بر کیفیت مبارزات نیز تأثیر مثبت داشته است.

غلامرضا عزیزی یادآور شد: در این دوره 30 استان با یکدیگر رقابت کردند که این نشانگر اهمیت رده سنی نونهالان برای تمامی هیئت ها است و با این روند می توانیم در آینده تیم ملی را بیمه کرده و مشکلی برای تزریق قهرمانان به تیم ملی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که استان یزد با حمایتهای فدراسیون زمینه مساعدی را برای میزبانی مسابقات نونهالان کشور ایجاد کرده که امیدوارم این امر آغازی برای رشد تصاعدی تکواندو در این استان باشد.

عزیزی در مورد داوری مسابقات نیز اظهار داشت: بهترین داوران توسط کمیته مربوطه شناسایی و به مسابقات اعزام شده اند و به همین دلیل میزان اشتباهات بسیار کم بود.