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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

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مشکل آب روستای انجیره در آبدانان به زودی حل می شود

مشکل آب روستای انجیره در آبدانان به زودی حل می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: مشکل آب روستای انجیره از توابع شهرستان آبدانان به زودی حل می شود.

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای انجیره از توابع شهرستان آبدانان با مشکل آب آشامیدنی مواجه است.

وی ادامه داد: بیش از 10 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای ایلام اختصاص یافته که به زودی عملیات آبرسانی به روستای انجیره نیز آغاز می شود.

عزتی عنوان کرد: هم اکنون مکان آبرسانی توسط مسئولان استان ایلام در حال پیگیری است.

این نماینده عنوان کرد: با حل مشکل آب شرب روستا علاوه بر بهره مندی مردم روستا از آب سالم از مهاجرت مردم نیز جلوگیری می شود.

وی یادآور شد: مشکل برق و آب روستاهای استان ایلام باید حل شود تا حداقل مشکلات روستاها حل شوند.

کد مطلب 1409520

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