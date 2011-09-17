مشکل آب روستای انجیره در آبدانان به زودی حل می شود

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای انجیره از توابع شهرستان آبدانان با مشکل آب آشامیدنی مواجه است.

وی ادامه داد: بیش از 10 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای ایلام اختصاص یافته که به زودی عملیات آبرسانی به روستای انجیره نیز آغاز می شود.

عزتی عنوان کرد: هم اکنون مکان آبرسانی توسط مسئولان استان ایلام در حال پیگیری است.

این نماینده عنوان کرد: با حل مشکل آب شرب روستا علاوه بر بهره مندی مردم روستا از آب سالم از مهاجرت مردم نیز جلوگیری می شود.

وی یادآور شد: مشکل برق و آب روستاهای استان ایلام باید حل شود تا حداقل مشکلات روستاها حل شوند.