10 گفتمان دینی در بندرگز برگزار می شود

حجت الاسلام محمد کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گفتمانها همزمان با ایام دهه کرامت میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، لزوم گرامیداشت این دهه، پاسخگویی به سئوالات دینی، نشر و ترویج فرهنگ اسلامی در بین دانش آموزان جوان و نوجوان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در این مدت تعداد 10گفتمان دینی و نشست های تخصصی آسیب شناسی فرهنگی در سطح مدارس شهرستان بندرگز برگزار می شود.

حجت الاسلام کشیری بیان داشت: گفتمان دینی بهترین روش برای انتقال فکر و اندیشه در ارسال پیام و گفتار دینی به مخاطب است.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.

