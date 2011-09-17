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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

حجت الاسلام کشیری:

10 گفتمان دینی در بندرگز برگزار می شود

10 گفتمان دینی در بندرگز برگزار می شود

بندرگز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرگز از برگزاری 10 گفتمان دینی به مناسبت دهه کرامت در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گفتمانها همزمان با ایام دهه کرامت میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، لزوم گرامیداشت این دهه، پاسخگویی به سئوالات دینی، نشر و ترویج فرهنگ اسلامی در بین دانش آموزان جوان و نوجوان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در این مدت تعداد 10گفتمان دینی و نشست های تخصصی آسیب شناسی فرهنگی در سطح مدارس شهرستان بندرگز برگزار می شود.

حجت الاسلام کشیری بیان داشت: گفتمان دینی بهترین روش برای انتقال فکر و اندیشه در ارسال پیام و گفتار دینی به مخاطب است.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.
 

کد مطلب 1409521

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