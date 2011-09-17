ساماندهی شهر تاریخی سیمره بزودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خانزادی با بیان اینکه اعتبارات شهر تاریخی سیمره پایان شهریور ماه تخصیص مییابد، اظهار داشت: مرمت قلعههای تاریخی استان از برنامههایی است که به محض دریافت اعتبار آغاز خواهد شد.
این مسئول گفت: شهر تاریخی سیمره با 200 هکتار وسعت بزرگترین محوطه تاریخی در سطح استان ایلام در ضلع غربی و جنوب غربی شهر درهشهر قرار دارد و از نخستین آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور به حساب میآید.
گفتنی است شهرتاریخی سیمره بر اثر وقوع زلزلهای که در سال 334 هجری قمری رخ داد تخریب و خالی از سکنه شد.
طی ۹ فصل کاوش و پژوهش باستانشناسی که از سالهای 1374 تا 1382 در محوطه درهشهر استان ایلام به سرپرستی "سیمین لکپور" انجام گرفت، گچبریهای منحصر به فردی از بناهای این شهر تاریخی بدست آمد که در نوع خود بینظیرند.
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