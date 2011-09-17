2000 پزشک از سراسر کشور در تبریز گرد هم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر علیرضا رحیمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: دومین کنگره پزشکان شمال‌غرب کشور با حضور متخصصان داخلی و خارجی از 30 شهریور تا دوم مهر ماه امسال در تبریز برگزار می‌شود.

با اشاره به برگزاری موفق نخستین دوره همایش پزشکان در تهران تاکید کرد: در دومین کنگره پزشکان شمال غرب کشور بیش از دو هزار نفر از پزشکان سراسر کشور در تمام رشته‌های تخصصی حضور خواهند یافت.

رحیمی با اشاره به اینکه 70 برنامه آموزشی مداوم در کنار این کنگره برگزار می شود، اظهار داشت: 330 نفر از اساتید کشور و همچنین اساتیدی از کشور های آمریکا، ترکیه و سوئیس در این کنگره سخنرانی خواهند کرد.

وی ادامه داد: دومین کنگره پزشکان شمال‌غرب کشور در پنج محور، PET SCAN ، توانبخشی قلبی، رادیو تراپی و آنکولوژی، تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر نظام سلامت کشور و مشکلات داخلی سازمان نظام پزشکی کشور برگزار می‌شود.

همچنین دومین دوره برنامه‌های بازآموزی سازمان نظام پزشکی تبریز نیز همزمان با این کنگره برگزار خواهد شد.

رحیمی با بیان اینکه محل برگزاری این کنگره دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است، افزود: امیدواریم بیش از دو هزار نفر از پزشکان و متخصصان داخلی و خارجی در این کنگره شرکت کنند.

وی در خصوص نوع برگزاری این کنگره اظهار داشت: دومن کنگره پزشکان شمال غرب کشور نه به صورت فراخوان مقاله‌ای، بلکه به صورت دعوت از متخصصان مطرح در پنج محور کنگره برای ارائه دانش و تجربه برای شرکت کنندگان در این کنگره ترتیب داده شده است.

دومین کنگره پزشکان شمال‌غرب کشور 30 شهریور تا دوم مهر ماه امسال با حضور متخصصانی از داخل و خارج از کشور در محل دانشکده پزشکی تبریز و 9 سالن جانبی برگزار می‌شود.