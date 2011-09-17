سجادی: تداوم همایش بین المللی بیداری اسلامی ضروری است

سید کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی گفت : این اجلاس از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا صاحب نظران و اندیشمندان جهان اسلام ابعاد مختلف بیداری اسلامی را در این همایش تبیین می کنند، ضمن آنکه در حال حاضر تحلیل های متعددی درباره بیداری مردم در منطقه ارائه می شود از این رو این همایش می تواند تحلیل جامعی را درباره بیداری اسلامی ارائه دهد.

وی با بیان اینکه برگزاری همایش بیداری اسلامی می تواند در روشنگری مردم منطقه موثر واقع شود افزود: این همایش می تواند در بصیرت افزایی مردم مفید واقع شود و مردم در کشورهای منطقه باید مراقب باشند که بیگانگان انقلاب آنها را مصادره نکنند.

این تحلیل گر مسائل بین الملل همچنین تداوم فعالیت دبیرخانه اجلاس بین المللی بیداری اسلامی را ضروری دانست وافزود: در همایش بیداری اسلامی مطالب و مباحث خوبی مطرح می شود و برای پیگیری این مطالب باید دبیرخانه اجلاس کماکان به فعالیت خود ادامه دهد تا همچنان شاهد تاثیر گفتمان بیداری اسلامی باشیم.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین مردمی بودن و استکبار ستیزی را دو مقوله مهم در بیداری اسلامی ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: مردم در کشورهای مصر، تونس، بحرین و لیبی بر استکبار ستیزی تاکید کردند و همچنان این مسیر را با قوت ادامه می دهند.

سجادی افزود: نام های متعدی از جمله بهار عربی برای قیام مردم در کشورهای منطقه عنوان شده است اما معتقدم نام این قیام را فقط باید بهار بیداری اسلامی گذاشت.

به گزارش مهر اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی با حضور صدها اندیشمند خارجی ، مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی ایران و جمعی از اندیشمندان داخلی و رسانه های بین المللی از صبح امروز با سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما آغاز به کار کرد.

در این اجلاس بین المللی بیش 700 متفکر جهان حضور دارند.