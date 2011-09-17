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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

به سفارش دبیرخانه جشنواره/

عاقبتی نمایشی را در بخش ویژه جشنواره تئاتر کودک به صحنه می‌برد

عاقبتی نمایشی را در بخش ویژه جشنواره تئاتر کودک به صحنه می‌برد

محمد عاقبتی نمایشی را در بخش ویژه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان که در همدان برگزار می‌شود به صحنه خواهد برد.

شهرام کرمی دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان درباره بخش ویژه جشنواره به خبرنگار مهر گفت: بخش ویژه جشنواره امسال میزبان دو اثر نمایشی خواهد بود. قصد داریم در این بخش یک نمایش میدانی برای کودک و نوجوان تولید و اجرا شود که تا به حال با دو کارگردان در این زمینه مذاکره کرده‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین در این بخش سفارشی به محمد عاقبتی داده‌ایم تا اثری را برای این دوره از جشنواره تولید و اجرا کند. این دو نمایش در بخش ویژه جشنواره هجدهم اجرا خواهند شد.

کرمی درباره برگزاری کارگاه‌های آموزشی جشنواره هجدهم تأکید کرد: بخش کارگاه‌های آموزشی این دوره از جشنواره از بخش‌های ویژه جشنواره است. حضور سه مدرس برجسته تئاتر از کشورهای آلمان، آمریکا و هندوستان در جشنواره قطعی شده است. همچنین با چند مدرس برجسته تئاتر ایران هم در حال مذاکره برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی هستیم.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از 14 تا 20 آبان‌ماه در شهر همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1409534

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