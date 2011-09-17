شهرام کرمی دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان درباره بخش ویژه جشنواره به خبرنگار مهر گفت: بخش ویژه جشنواره امسال میزبان دو اثر نمایشی خواهد بود. قصد داریم در این بخش یک نمایش میدانی برای کودک و نوجوان تولید و اجرا شود که تا به حال با دو کارگردان در این زمینه مذاکره کرده‌ایم.



وی ادامه داد: همچنین در این بخش سفارشی به محمد عاقبتی داده‌ایم تا اثری را برای این دوره از جشنواره تولید و اجرا کند. این دو نمایش در بخش ویژه جشنواره هجدهم اجرا خواهند شد.



کرمی درباره برگزاری کارگاه‌های آموزشی جشنواره هجدهم تأکید کرد: بخش کارگاه‌های آموزشی این دوره از جشنواره از بخش‌های ویژه جشنواره است. حضور سه مدرس برجسته تئاتر از کشورهای آلمان، آمریکا و هندوستان در جشنواره قطعی شده است. همچنین با چند مدرس برجسته تئاتر ایران هم در حال مذاکره برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی هستیم.



هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از 14 تا 20 آبان‌ماه در شهر همدان برگزار می‌شود.