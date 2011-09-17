1400 واحد مسکونی مهر در قاین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی منش صبح شنبه در نشست بررسی مشکلات مسکن مهر قاین با اشاره به خدمات منحصر به فرد دولت در بحث توجه به مسکن مهر اظهارداشت: اقشار کم درآمد و زوجین جوان از این واحد های مسکونی بهره مند خواهند شد.

وی ضمن بررسی مشکلات مربوط به خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن شهرستان خواستار تسریع در رفع این مشکلات شد.

نماینده مردم قاینات در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سفر مقامات عالی کشور به این استان به منظور افتتاح پروژه های مسکن مهر خواستار هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات شد.

حجت الاسلام موسی قربانی بر احداث پارک و فضای سبز، مجموعه فرهنگی و هنری، فضای آموزشی، پایگاه بهداشتی درمانی و گاز رسانی به واحدهای مسکن مهر نیمبلوک تاکید کرد.

مدیرکل مسکن و شهر سازی خراسان جنوبی با اشاره به مصوبات قبلی مبنی بر اقدامات خدمات روبنایی و زیربنایی در سایت مسکن مهر قاین و نیمبلوک بر سرعت بخشیدن به اجرایی شدن آن تاکید کرد.

محمود محسن زاده گفت: در سفر مسئولین به این شهرستان مشکلات مربوط به مسکن مهر استان جمع بندی و ارائه خواهد شد.