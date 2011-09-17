تلاش جانیان اسرائیلی برای مصون ماندن از محاکمه در بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، پرس تی وی در گزارشی در این باره می نویسد: دولت بریتانیا تحت فشارهای دیگری از سوی رژیم اسرائیل است تا در قوانین این کشور اصلاحات قانونی به عمل آورد تا به دینوسیله دستگیری جنایتکارانی که مرتکب جنایات جنگی شده اند سخت تر شود.

در گزارش پرس تی وی آمده است: از سال 2001 سیستم محاکمات قضایی عمومی انگلیس به دادگاههای این کشور این قدرت را داده تا مظنونان به جنایات جنگی و شکنجه را تحت تعقیب قرار دهند. اکنون درخواست برای اصلاحات قانونی خشم شهروندان بریتانیایی و مبارزان حقوق بشری در این کشور را برانگیخته و آنها اعتقاد دارند این اصلاحات جنایتکاران را از سپرده شدن به دست عدالت دور نگه خواهد داشت.

"جفری رابرتسون" قاضی انگلیسی که مهمترین کیفرخواست جنایات جنگی را ارائه کرده، گفت: این نشانه یک بازگشت به عقب و یک گام مضطرب از سوی انگیس است که برای آوردن مستبدین و شگنجه گران به پای میز عدالت اکراه دارد و در واقع به نوعی بستن چشم دولتی ها به نقض حقوق بشر از سوی جنایتکاران است.

عفو بین الملل نیز با محکوم کردن دولت انگلیس آنها را متهم کرده با این اصلاحات می خواهند "یک بلیط مجانی برای گریز از قانون" به جنایتکاران بدهند.

در پس لغو سفر "زیپی لیونی" نخست وزیر سابق اسرائیل به انگلیس به دلیل ترس از محاکمه در این کشور در سال 2009 اسرائیل از دولت انگلیس خواسته است تا این قوانین را اصلاح کند.

یک سخنگوی سفارت رژیم اسرائیل در لندن در این باره گفت: ابرهایی که بر توانایی دولت بریتانیا برای ایفای نقش در روابط دو طرف سایه انداخته بود و ما امیدواریم سرانجام شکاف هایی که از سوی گروههای فرصت طلب برای ترویج اهداف بدبینانه خود مورد سوء استفاده قرار گرفت بسته شوند.