به گزارش خبرگزاری مهر،مرتضی طلایی با بیان این که ما وقتی از فرهنگ صحبت می کنیم، عواملی که منجر به ارتقای سطح فرهنگ می گردند بسیار متنوع و متعددند که نظام آموزشی، اجتماعی و فرهنگی از جمله این عوامل موثر محسوب می شوند گفت: رسانه ها کارکرد چند وجهی دارند، چرا که می توانند هم شتاب و سرعت ارتقای سطح فرهنگ در جامعه را بالا ببرند و هم نیازهای جامعه را به مسئولان منتقل کنند.

طلایی با اشاره به این که رسانه ‌ها بین سیاست گذاران حوزه فرهنگ و مخاطبان این حوزه ارتباط متقابل برقرار کنند، تصریح کرد: علاوه بر این رسانه ها قادر هستند با نقش آفرینی در مبادلات فرهنگی در موضوع اقتصاد فرهنگ موثر باشند و در عین حال کارکردی چند وجهی داشته باشند.

وی مدیریت فرهنگی را یک هنر دانست و اضافه کرد: هنر مدیریت فرهنگی جامعه آن است که بتواند در مهندسی فرهنگ سهم رسانه ها را برای رسیدن به فرهنگ مطلوب تبیین و تعیین کند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این که رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب در رسیدن ما به فرهنگ متعالی سهیم هستند، گفت: جشنواره ترافیک و رسانه پایه گذاری خوبی در راستای فرهنگ ‌سازی صحیح در زمینه ترافیک است.

طلایی گفت: رسانه ها می توانند این نقش دو سویه را داشته باشند که از یک سو مدیریت حمل و نقل را با خواسته ها و مشکلات جامعه و ابعاد گوناگون آن آشنا کنند و از سوی دیگر کمک کنند تا سهم مشارکت مردم در موضوع حمل و نقل افزایش پیدا کند.

وی با اشاره این نکته که جشنواره ترافیک و رسانه، هم‌اندیشی اصحاب رسانه است، اظهار کرد: رسانه ها می توانند هر سال در موضوعات حمل و نقل یک یا چند محور اصلی را در اولویت قرار دهند و همه توان خود را معطوف به پرداختن به این موضوعات محوری کنند .

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان این که هدف اصلی جشنواره ترافیک و رسانه آن است که رسانه ها دور هم بنشینند و به طور تخصصی از زاویه برداشت خود موضوعات را مطرح کنند، تصریح کرد: در این جشنواره باید به این نتیجه برسیم که رسانه ها در موضوع حمل و نقل بهتر است به چه موضوعاتی بپردازند.

طلایی با تأکید بر این که رسانه ها در موضوعاتی که به جمع‌بندی می رسند باید به صورت منسجم و هماهنگ کار کنند، اضافه کرد: اگر به این نقطه برسیم که همه رسانه ها حرکتی جمعی پیرامون یک موضوع داشته باشند، در این صورت باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم صورت گیرد. نماینده شورای اسلامی شهر تهران در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: محور اصلی جشنواره ترافیک و رسانه نباید پرداختن صرف به موضوع حمل و نقل و ترافیک باشد بلکه اصلی ترین محور آن باید تعیین اولویت رسانه ها در بحث ترافیک باشد.