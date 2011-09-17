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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

یک عضو شورای شهر تهران:

رسانه‌ها سهم خود را در مهندسی فرهنگ ایفا کنند

رسانه‌ها سهم خود را در مهندسی فرهنگ ایفا کنند

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: رسانه ها می توانند از یک سو مدیریت حمل و نقل شهری را با مطالبات و مشکلات جامعه از نزدیک آشنا کنند و از سوی دیگر کمک کنند تا سهم و نقش مردم در موضوع حمل و نقل افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،مرتضی طلایی با بیان این که ما وقتی از فرهنگ صحبت می کنیم، عواملی که منجر به ارتقای سطح فرهنگ می گردند بسیار متنوع و متعددند که نظام آموزشی، اجتماعی و فرهنگی از جمله این عوامل موثر محسوب می شوند گفت: رسانه ها کارکرد چند وجهی دارند، چرا که می توانند هم شتاب و سرعت ارتقای سطح فرهنگ در جامعه را بالا ببرند و هم نیازهای جامعه را به مسئولان منتقل کنند.

طلایی با اشاره به این که رسانه ‌ها بین سیاست گذاران حوزه فرهنگ و مخاطبان این حوزه ارتباط متقابل برقرار کنند، تصریح کرد: علاوه بر این رسانه ها قادر هستند با نقش آفرینی در مبادلات فرهنگی در موضوع اقتصاد فرهنگ موثر باشند و در عین حال کارکردی چند وجهی داشته باشند.

وی مدیریت فرهنگی را یک هنر دانست و اضافه کرد: هنر مدیریت فرهنگی جامعه آن است که بتواند در مهندسی فرهنگ سهم رسانه ها را برای رسیدن به فرهنگ مطلوب تبیین و تعیین کند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این که رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب در رسیدن ما به فرهنگ متعالی سهیم هستند، گفت: جشنواره ترافیک و رسانه پایه گذاری خوبی در راستای فرهنگ ‌سازی صحیح در زمینه ترافیک است.

طلایی گفت: رسانه ها می توانند این نقش دو سویه را داشته باشند که از یک سو مدیریت حمل و نقل را با خواسته ها و مشکلات جامعه و ابعاد گوناگون آن آشنا کنند و از سوی دیگر کمک کنند تا سهم مشارکت مردم در موضوع حمل و نقل افزایش پیدا کند.

وی با اشاره این نکته که جشنواره ترافیک و رسانه، هم‌اندیشی اصحاب رسانه است، اظهار کرد: رسانه ها می توانند هر سال در موضوعات حمل و نقل یک یا چند محور اصلی را در اولویت قرار دهند و همه توان خود را معطوف به پرداختن به این موضوعات محوری کنند .

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان این که هدف اصلی جشنواره ترافیک و رسانه آن است که رسانه ها دور هم بنشینند و به طور تخصصی از زاویه برداشت خود موضوعات را مطرح کنند، تصریح کرد: در این جشنواره باید به این نتیجه برسیم که رسانه ها در موضوع حمل و نقل بهتر است به چه موضوعاتی بپردازند.

طلایی با تأکید بر این که رسانه ها در موضوعاتی که به جمع‌بندی می رسند باید به صورت منسجم و هماهنگ کار کنند، اضافه کرد: اگر به این نقطه برسیم که همه رسانه ها حرکتی جمعی پیرامون یک موضوع داشته باشند، در این صورت باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم صورت گیرد. نماینده شورای اسلامی شهر تهران در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: محور اصلی جشنواره ترافیک و رسانه نباید پرداختن صرف به موضوع حمل و نقل و ترافیک باشد بلکه اصلی ترین محور آن باید تعیین اولویت رسانه ها در بحث ترافیک باشد.

کد مطلب 1409538

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