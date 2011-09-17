57 عضو طالبان تسلیم نیروهای دولتی افغانستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از کابل، 45 عضو طالبان با 25 قبضه سلاح سبک در ولایت جوزجان در شمال افغانستان به برنامه صلح ملی این کشور پیوستند.

"محمد عالم ساعی" والی جوزجان به خبرنگار مهر گفت: این افراد از منطقه در زاب ولایت جوزجان می باشد که با همکاری مردم و سازمان امنیت ملی این ولایت سلاح خود را تسلیم نیروهای دولتی نموده اند.

به باور والی جوزجان این افراد در ناامنی های اخیر این ولایت شرکت داشته اند.

همچنان 12 عضو دیگر گروه طالبان در ولایت بادغیس تسلیم نیروهای دولتی شدند.

مقامات امنیتی افغان دراین ولایت می گویند: این افراد از مناطق شهرستان" خاک سفید" ولایت فراه در غرب این کشوربه برنامه صلح ملی پیوستند.

از آغاز برنامه صلح ملی در سراسر افغانستان بیش سه هزار طالب مسلح تسلیم نیروهای دولتی این کشور شده اند.