فاز 4 و 5 پارس جنوبي بهمن ماه راه اندازي مي شود

غلامرضا منوچهري درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب درباره زمان بهره برداري از فاز 4 و 5 پارس جنوبي گفت : زمان راه اندازي اين فازهنوز قطعي نشده است اما اين طرح هم اكنون مراحل آزمايشي خود را مي پيمايد .

وي اضافه كرد : پيش بيني شده است كه فاز 4 و5 پارس جنوبي در بهمن ماه سال جاري راه اندازي شود .

براساس گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، بهره برداري آزمايشي از فاز 4 و5 پارس جنوبي با توان توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز و 80 هزار بشكه ميعانات گازي از مهرماه سال جاري آغاز شد كه پيش بيني مي شود با راه اندازي رسمي از اين طرح و طي مراحل آزمايشي، گاز توليدي از اين فازها به شبكه سراسري گاز منتقل شود كه اين امر خود نقش مهمي را در رفع كمبودهاي كنوني گاز خواهد داشت .



