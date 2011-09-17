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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

برگزاری 45 دوره آموزشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

برگزاری 45 دوره آموزشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 45 عنوان دوره آموزشی تخصصی را در نیمه دوم سال 1390 برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد آموزش پژوهشگاه، برگزاری 45 عنوان دوره آموزشی تخصصی را از 4 مهر ماه آغاز خواهد کرد.

از کل دوره‌هایی که در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد، 10 دوره‌ جدید بوده و در پاییز و زمستان 90 برای اولین بار برگزار می‌شود؛ این دوره ها شامل دوره‌های کوتاه مدت 5 تا 16 ساعته هستند.

عناوین دوره‌های جدید عبارتند از: وب سنجی: چیستی، چرایی و چگونگی، طراحی و اجرای پرسشنامه‌های اینترنتی، آشنایی با منابع مرجع الکترونیکی (دو روزه)، آشنایی با نحوة داوری مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، نحوه انجام و نگارش پایان‌نامه در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار spss (مقدماتی و پیشرفته)، نگارش مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی برای نشریات فارسی زبان و تکنیک‌های مرور نظام‌مند در پژوهش‌های علمی( ویژه گروه علوم انسانی و اجتماعی و علوم پزشکی، بهداشت و درمان).

علاقه‌مندان لازم است برای ثبت‌ نام در دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت به وب‌سایت پژوهشگاه مراجعه کنند.

کد مطلب 1409541

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