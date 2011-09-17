برگزاری 45 دوره آموزشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد آموزش پژوهشگاه، برگزاری 45 عنوان دوره آموزشی تخصصی را از 4 مهر ماه آغاز خواهد کرد.
از کل دورههایی که در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد، 10 دوره جدید بوده و در پاییز و زمستان 90 برای اولین بار برگزار میشود؛ این دوره ها شامل دورههای کوتاه مدت 5 تا 16 ساعته هستند.
عناوین دورههای جدید عبارتند از: وب سنجی: چیستی، چرایی و چگونگی، طراحی و اجرای پرسشنامههای اینترنتی، آشنایی با منابع مرجع الکترونیکی (دو روزه)، آشنایی با نحوة داوری مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، نحوه انجام و نگارش پایاننامه در رشتههای علوم انسانی و اجتماعی، تجزیه و تحلیل دادههای آماری با استفاده از نرمافزار spss (مقدماتی و پیشرفته)، نگارش مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی برای نشریات فارسی زبان و تکنیکهای مرور نظاممند در پژوهشهای علمی( ویژه گروه علوم انسانی و اجتماعی و علوم پزشکی، بهداشت و درمان).
علاقهمندان لازم است برای ثبت نام در دورههای آموزشی کوتاهمدت به وبسایت پژوهشگاه مراجعه کنند.
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