2 واحد صنفی متخلف در کردکوی شناسایی شد

قربان حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کشفیات در راستای بررسی گزارشات واصله به ستاد خبری و همچنین در بازدید مشترک بازرسان این سازمان به همراه کارشناسان استانداری صورت گرفت.

وی عنوان کرد: در این بازدید، از یک واحد صنفی الکتریکی تعداد 456 حباب لامپ کم مصرف غیر استاندارد به ارزش 9 میلیون و 229 هزار ریال کشف و ضبط شد.



حسام بیان داشت: همچنین در بازدیدهای بعمل آمده از واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان تخلف کم فروشی یک واحد صنفی ساخت درب و پنجره آلومینیومی به میزان 194 کیلو گرم به ارزش 13 میلیون و 524 هزار ریال محرز شد.



وی عنوان کرد: پرونده تخلف هر دو واحد تشکیل و بمنظور پیگیری و صدور رای نهایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کردکوی ارسال شد.

شهرستان کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.