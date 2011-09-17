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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

حسام:

2 واحد صنفی متخلف در کردکوی شناسایی شد

2 واحد صنفی متخلف در کردکوی شناسایی شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی گلستان گفت: دو واحد صنفی متخلف در بازدید مشترک بازرسان این سازمان شناسایی شدند.

قربان حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کشفیات در راستای بررسی گزارشات واصله به ستاد خبری و همچنین در بازدید مشترک بازرسان این سازمان به همراه کارشناسان استانداری صورت گرفت.

وی عنوان کرد: در این بازدید، از یک واحد صنفی الکتریکی تعداد 456 حباب لامپ کم مصرف غیر استاندارد به ارزش 9 میلیون و 229 هزار ریال کشف و ضبط شد.

حسام بیان داشت: همچنین در بازدیدهای بعمل آمده از واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان  تخلف کم فروشی یک واحد صنفی ساخت درب و پنجره آلومینیومی به میزان 194 کیلو گرم به ارزش 13 میلیون و 524 هزار ریال محرز شد.
 
وی عنوان کرد: پرونده تخلف هر دو واحد تشکیل و بمنظور پیگیری و  صدور رای نهایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کردکوی ارسال شد.
 
شهرستان کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1409542

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