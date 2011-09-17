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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

برپایی نخستین همایش فعالان ساماندهی در پهنه کسب و کار تهران

برپایی نخستین همایش فعالان ساماندهی در پهنه کسب و کار تهران

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر گفت: نخستین همایش تخصصی فعالان ساماندهی پهنه کسب و کار با هدف زمینه سازی برای گسترش ساماندهی صنوف و صنایع شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپوربا بیان این که  یکی از مهمترین دغدغه های ما در شهر تهران ساماندهی صنایع و مشاغل آلاینده است به طوری که در این راستا صنوف متعددی همچون چوب فروشان ، آهن کاران ، پرنده فروشان و... توسط این شرکت ساماندهی شده اند گفت: با این حال در حال حاضر صنوف متعددی هستند که با توجه به پراکندگی وآلایندگی در سطح شهر تهران نیازمند ساماندهی هستند اما این اقدام با هماهنگی ، تعامل و برنامه ریزی میسر می شود.

وی ادامه داد:نخستین همایش فعالان ساماندهی که با حضور نمایندگان اصناف و مسوولان شهرداری تهران در همین راستا درروز سه شنبه هفته جاری 29 شهریور ماه در مرکز نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران در ضلع جنوبی بوستان گفتگو برگزار می شود .

 علیپورتصریح کرد :این همایش با اهدافی چون زمینه سازی برای گسترش ساماندهی صنوف ،معرفی برنامه ها ،پروژه ها واقدامات ساماندهی ،جلب مشارکت ذینفعان کلیدی وتاثیر گذار در ساماندهی صنایع ومشاغل وهمسویی فعالان این بخش در دستور کار قرار گرفته است .

 وی محورهای همایش را شامل بررسی چشم انداز ساماندهی صنایع ومشاغل ،پروژه های ساماندهی پهنه کار وفعالیت وبرنامه های مدیریت شهری در تعامل با اصناف دانست .
 

کد مطلب 1409545

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