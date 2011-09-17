سهولت تردد زائران از مرز مهران در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان چرداول، مهران و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی صبح شنبه از پایانه مرزی و بیمارستان 96 تختخوابی مهران بازدید کرد و در جریان مشکلات آن قرار گرفت.

در این بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این بازدید، از راه اندازی و تجهیز مرکز جراحی قلب در بیمارستان امام حسین (ع) مهران خبر داد و گفت: با راه اندازی این مرکز از این پس بیماران قلبی استان و کشور عراق در بیمارستان مهران جراحی می شوند.

عبدالله فلاحی افزود: کادر درمانی این بیمارستان نیز دوره های آموزشی لازم را طی خواهند کرد تا در مرکز جراحی قلب مهران به بیماران قلبی خدمات مناسبی ارائه دهند.

همچنین قنبری نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از پایانه مرزی مهران با اشاره به توقف طولانی زائران ایرانی در مرز زرباطیه عراق گفت: این موضوع از طریق دستگاه دیپلماسی کشورمان و وزارت امور خارجه عراق پیگیری می شود تا زائران ایرانی در مرز عراق به سهولت عبور کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان نیز در این بازدید گفت: روزانه بیش از 6 هزار زائر از کشورهای ایران، عراق، هند، پاکستان و آذربایجان برای سفر به عتبات عالیات از پایانه مرزی مهران تردد می کنند.