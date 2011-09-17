صداگذاری مجموعه "دستان سبز" آغاز شد

قدرتالله صلح میرزایی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: تدوین مجموعه هم اکنون رو به پایان بوده و صداگذاری نیز توسط ایمان افشاریان به تازگی آغاز شده است اما هنوز سازنده موسیقی را انتخاب نکردهایم.
عبدالرضا اکبری، فریبا کوثری، فریبا نادری، محسن افشانی، کامران تفتی، مهدی امینیخواه، شهنام شهابی، کاوه خداشناس، سمانه پاکدل، مریم سلطانی، ناصر لقایی و ... بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.
"دستان سبز" روایتگر زندگی یک نابغه ریاضی است و مشکلات، بحرانهای روحی، مسائل خانوادگی و نوع آموزش بچههای المپیادی را بررسی میکند.
قدرتالله صلح میرزایی فیلمهای سینمایی "دلداده"، "زندگی شیرین"، "حنابندان"، "هدف اصلی" و... را در کارنامه دارد.
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