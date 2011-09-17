گلایه مجدد جیرانی از ممیزی در تلویزیون/ بازیگری دیوانه بازی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه شب گذشته هفت به بهانه روز ملی سینما حامد بهداد مهمان برنامه بود.

همچنین در قسمت نقد فیلم، ندارها ساخته محمدرضا عرب با حضور کارگردان و پژمان بازغی (بازیگر) مورد بررسی قرار گرفت.

-در قسمت اول برنامه، جیرانی (مجری برنامه)به معرفی فیلم های کلاسیک هفته آینده شبکه سه و یک سیما پرداخت.

-فیلم های "جی سون و آرگونادها" و پدرخوانده 3 قرار است هفته آینده از شبکه 3 و یک سیما پخش شود.

-جیرانی درباره ممیزی هایی که در فیلم های کلاسیک وارد می شود مثل هفته گذشته گلایه کرد.

-همچنین ویژه برنامه روز ملی سینما که قرار بود شب گذشته در برنامه پخش شود نشان داده نشد و به هفته آینده موکول شد.

-نظرسنجی برنامه اختصاص به بهترین فیلم های حامد بهداد از میان "بوتیک" ، " روز سوم"، " جرم"، "هر شب تنهایی" و "هفت دقیقه تا پاییز" داشت که در پایان فیلم "روز سوم" بیشترین رای را به دست آورد.

نقد فیلم "ندارها" با حضور مسعود فراستی به عنوان منتقد و محمد رضا عرب و پژمان بازغی کارگردان و بازیگر فیلم بخش دیگر برنامه بود.عرب ابتدا درباره تجربه همکاری با علیرضا طالب زاده نویسنده فیلمنامه فیلم صحبت کرد همچنین فراستی فیلم نامه فیلم را آسیب اصلی و مشکل اساسی فیلم دانست. در میانه برنامه نیز پژمان بازغی به جمع مهمانان پیوست و درباره نقش توضیحاتی داد.

وی همچنین عنوان کرد: که نقش علی در این فیلم یکی از بهترین نقش هایی بوده که تا به حال بازی کرده است.

عرب در ادامه این گفتگو عنوان کرد: من فیلم می سازم تا اکران شود دوست ندارم فیلم بسازم که نتواند به نمایش عمومی در آید. همه حسن های فیلم مربوط به بازیگران و نویسنده است و همه ایرادها به من باز می گردد. سلیقه و تفاهمی در طول این فیلم بین من و آقای طالب زاده در جریان بود که خوشبختانه توانستیم به تعامل قابل قبولی برسیم. در این فیلم تلاش کردم که تهران را شهری تمیز نشان دهم به نظر من اشکالی ندارد که انسانها فقیر باشند اما باید با عزت زندگی کنند.

در ادامه فراستی معتقد بود که شخصیت علی با بازی پژمان بازغی بیشتر از بقیه کاراکترهای فیلم در آمده است. این شخصیت توانسته بیش از 60 درصد تعریف درستی از خود ارائه دهد.

در ادامه برنامه پشت صحنه فیلم گشت ارشاد به کارگردانی سعید سهیلی پخش شد. همچنین فراستی جیرانی بعد از پخش نماهنگی در ارتباط با روز ملی سینما درباره سینمای ملی با یکدیگر گفتگو کردند.

-حامد بهداد آخرین مهمان برنامه بود که به مناسبت روز ملی سینما به برنامه دعوت شده بود.

در ابتدای گفتگو جیرانی از بهداد پرسید تو همیشه در مصاحبه ها قصد داری از خودت تعریف کنی و خودت را به دیوانه بازی بزنی من امشب می خواهم فراتر از چیزهایی که درباره تو می بینم تو درباره بازیگری صحبت کن.

بهداد توضیح داد: یک سری ساختارهای از پیش تعیین شده ای در دل جامعه ما وجود دارد که من از آنها فاصله می گیرم. در طول این سالها هر خبرنگار و دوست و منتقدی که با من برخورد داشته با این سئوال از من که تو همیشه از خودت تعریف می کنی وارد بحث شده اند. به نظر من این نکته واقعا اهمیت زیادی ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه شما چند بار از من دعوت کردید که در کارتان حضور داشته باشم حتما شاخص هایی در کار من وجود داشته که افرادی مثل جیرانی من را به فیلم هایشان دعوت می کنند.

جیرانی درباره آداب بازیگری از بهداد سئوال کرد که وی در جواب گفت: به نظر من بازیگری هیچ آدابی ندارد و ارتباطی به تربیت های اجتماعی پیدا نمی کند. بازیگری در تئاتر کمتر از سینما کار فرم است. بدن بازیگر بوم نقاشی است.

بهداد در ادامه درباره بدن، بیان، تمرکز و تنفس در بازیگری توضیح داد و افزود: تنفس در تئاتر باعث می شود که برد صدای بازیگر بالا رود.

بهداد در پاسخ به این سئوال که بازیگری چقدر نیاز به سواد دارد گفت: بازیگر خوب تحلیل می داند و خودش یک دراماتورژ است. در همه جای دنیا همه بازیگرها فقط از روی چهره موفق نمی شوند این کارها با دیوانه بازی به دست نمی آید.

وی ادامه داد: من فقط با صدای بلند حرف می زنم و دیوانه بازی در نمی آورم. صدای بلند یک ناهنجاری است نسبت به شرایطی که در آن قرار دارم من توهین نمی کنم، فحش نمی دهم و تنها با صدای بلند حرفم را می زنم کارهای من یک دیوانه بازی صرف نیست و گاهی اوقات رویش کاملا فکر شده است. ممکن است رفتارهای من اعتراضی باشد به ناهنجاری های جامعه.

-در ادامه برنامه نماهنگی اختصاص به معرفی سینماهای قدیمی تهران داشت با صدای بهداد پخش شد.

بهداد درباره این نماهنگ توضیح داد: ما مدتهاست که پاتوق های سینمایی و هنریمان را از دست داده ایم این مسئله بسیار غم انگیز است. در کشور ترکیه و شهر استانبول میدانی به نام استقلال وجود دارد که دقیقا مانند لاله زار قدیم ماست این خیابان پر از مراکز سینمایی و فرهنگی و سینما و کافی شاپ است به نظر من این مایه تاسف است که ما لاله زارمان را از دست داده ایم سینمای لاله زار تاثیر بسیار عمیقی بر روی فرهنگ بصری مردم داشته است.

هفت روز هفته و بخش بعد از تولید و پیش از تولید که اختصاص به فیلم های "برف روی کاج ها" و "دوباره با هم" داشت از بخش های دیگر برنامه شب گذشته بود.