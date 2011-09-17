ترویج فرهنگ رضوی با بررسی همه جانبه زندگی امام رضا محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام حسین ابراهیمی صبح شنبه در کمیته اطلاع رسانی جشنواره رضوی در اظهارداشت: ترویج فرهنگ رضوی در کنار محتوای مناسب جشنواره امکان پذیر است، چرا که اگر محتوای جشنواره در بردارنده فرمایشات امام رضا(ع) باشد به وضوح می ‌تواند در ترویج فرهنگ رضوی نقش مؤثری را ایفا کند.

وی ادامه داد: بخش مهم هر جشنواره را محتوای آن تشکیل می ‌دهد و چنانچه جشنواره دارای محتوایی مناسب نباشد نخواهد توانست به هدف خود برسد.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی، مذهبی بودن جشنواره امام رضا(ع) را عامل مهمی در ترویج معارف اسلامی دانست و افزود: توجه به سیره و زندگانی اهل بیت و الگو قرار دادن آن‌ها در زندگی مهم‌ ترین عامل در گسترش فرهنگ دینی است که برگزاری اینگونه جشنواره‌ها می‌ تواند نقش مهمی در این زمینه داشته ایفا کند.

حجت‌ الاسلام ابراهیمی مهم ‌ترین راهکار برای ارتقا فرهنگ رضوی را بررسی همه جانبه سیره امام رضا(ع) عنوان کرد و گفت: بهترین و مؤثرترین راه برای گسترش فرهنگ رضوی، استفاده از فرمایشات امام رضا(ع) و به کارگرفتن آن در قالب عمل است.

وی، پیرامون نقش رسانه‌ ها در ترویج فرهنگ رضوی اظهار کرد: رسانه ‌ها در ترویج معارف اسلامی نقش معجزه آسائی دارند چرا که یادگیری از طریق رسانه‌ ها اثری ماندگار برذهن و افکار افراد می ‌گذارد.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تنها راه نفوذ تعالیم و معارف اهل بیت در جامعه همراه شدن آن با هنر است چرا که در چارچوب هنر امکان تثبیت گفتار و رفتار ائمه بهتر است.

حجت ‌الاسلام ابراهیمی، پیرامون ضرورت الگوگیری هنرمندان از شخصیت امام رضا(ع) یاد آورشد: ضرورت تاثیرگزاری هنرمندان بر مخاطبین، الگو گرفتن از شخصیت ائمه به ویژه امام رضا(ع) است چرا که در غیر این صورت قادر به اثرگذاری اسلامی در جامعه نخواهند بود.