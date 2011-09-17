تیم والیبال بانوان ایران به جمع هشت تیم برتر آسیا صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب سومین روز مرحله مقدماتی رقابت‎های والیبال بانوان قهرمانی آسیا امروز تیم ملی ایران در مصاف با اندونزی به برتری 3 بر 2 دست یافت. ملی‎پوشان ایران در گیم‏های دوم، سوم و پنجم به ترتیب با نتایج (29 بر 27)، (26 بر 24) و (15 بر 11) حریف خود را شکست دادند اما در گیم‎های اول و چهارم با نتایج (25 بر 20) و (23 بر 25) متحمل شکست شدند.

تیم ملی والیبال بانوان ایران که در دیدار نخست مغلوب چین‏تایپه شده بودند با کسب پیروزی در این بازی به جمع هشت تیم برتر مسابقات صعود کردند.

رقابت‎های والیبال بانوان قهرمانی آسیا تا اول مهرماه در چین تایپه دنبال خواهد. ایران در دوره پیشین این مسابقات به عنوان هشتم دست یافت.