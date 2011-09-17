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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

با غلبه بر اندونزی/

تیم والیبال بانوان ایران به جمع هشت تیم برتر آسیا صعود کرد

تیم والیبال بانوان ایران به جمع هشت تیم برتر آسیا صعود کرد

تیم والیبال بانوان آسیا با پیروزی برابر اندونزی به جمع هشت تیم برتر رقابت‎های قهرمانی آسیا در چین تایپه صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب سومین روز مرحله مقدماتی رقابت‎های والیبال بانوان قهرمانی آسیا امروز تیم ملی ایران در مصاف با اندونزی به برتری 3 بر 2 دست یافت.  ملی‎پوشان ایران در گیم‏های دوم، سوم و پنجم به ترتیب با نتایج (29 بر 27)، (26 بر 24) و (15 بر 11) حریف خود را شکست دادند اما در گیم‎های اول و چهارم با نتایج (25 بر 20) و (23 بر 25) متحمل شکست شدند.

تیم ملی والیبال بانوان ایران که در دیدار نخست مغلوب چین‏تایپه شده بودند با کسب پیروزی در این بازی به جمع هشت تیم برتر مسابقات صعود کردند.

رقابت‎های والیبال بانوان قهرمانی آسیا تا اول مهرماه در چین تایپه دنبال خواهد. ایران در دوره پیشین این مسابقات به عنوان هشتم دست یافت.

کد مطلب 1409559

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