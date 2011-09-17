تیم والیبال بانوان ایران به جمع هشت تیم برتر آسیا صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب سومین روز مرحله مقدماتی رقابتهای والیبال بانوان قهرمانی آسیا امروز تیم ملی ایران در مصاف با اندونزی به برتری 3 بر 2 دست یافت. ملیپوشان ایران در گیمهای دوم، سوم و پنجم به ترتیب با نتایج (29 بر 27)، (26 بر 24) و (15 بر 11) حریف خود را شکست دادند اما در گیمهای اول و چهارم با نتایج (25 بر 20) و (23 بر 25) متحمل شکست شدند.
تیم ملی والیبال بانوان ایران که در دیدار نخست مغلوب چینتایپه شده بودند با کسب پیروزی در این بازی به جمع هشت تیم برتر مسابقات صعود کردند.
رقابتهای والیبال بانوان قهرمانی آسیا تا اول مهرماه در چین تایپه دنبال خواهد. ایران در دوره پیشین این مسابقات به عنوان هشتم دست یافت.
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