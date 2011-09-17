چهار هزار انشعاب کنتور آب در قم واگذار شد

علی عباس محققیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی ۵ ماه نخست سالجاری چهار هزار انشعاب کنتور آب و هزار و ۵۰۰ انشعاب فاضلاب به مشترکین در قم واگذار شده است.



وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب در این مدت به ۹۹ درصد درخواست مشترکین برای واگذاری انشعاب جدید پاسخ داده است بیان کرد: یک درصد باقی مانده افرادی هستند که در گذر از مراحل واگذاری درخواست خود را بازپس گرفته بودند و یا واجد شرایط برای دریافت انشعاب جدید نبوده‌اند.



مدیر خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان قم درادامه با بیان اینکه هر دو ماه، ۲۲۰ هزار قبض آب در قم صادر می‌شود گفت: ۲۲۵ هزار کنتور آب در قم فعال است که برای برخی از آنها به دلایلی همچون خالی بودن خانه در برخی از ماه‌ها قبضی صادر نمی‌شود که به همین دلیل تعداد قبض‌های صادره از تعداد کنتور‌های آب کمتر می‌شود.



محققیان در ادامه با بیان اینکه تاکنون ۳۳ هزار انشعاب فاضلاب در قم واگذار شده است به عدم استقبال برخی از شهروندان از فاضلاب شهری اشاره کرد و بیان داشت: باید در این زمینه اطلاع رسانی بهتری صورت گیرد تا شهروندان نسبت به نصب فاضلاب شهری رغبت بیشتری نشان دهند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات چاه‌های خانگی بیان داشت: چاه‌های خانگی مشکلاتی همچون آلوده کردن سفره‌های زیرزمینی و مسائل بهداشتی را به همراه دارند و شهروندان باید با آشنایی با این مشکلات نسبت به اتصال به شبکه فاضلاب شهری اقدام کنند.