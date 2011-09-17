به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در رژیم غذایی دانش آموزان معمولا مقادیر زیادی فرآورده های غلات وجود دارد اما اغلب این فرآورده ها شامل شیرینی، کیک های صبحانه، غلات شیرین شده و غلات تصفیه شده دیگر است که قند و چربی زیادی دارند و مصرف بی رویه آنها سبب اضافه وزن می شود.

والدین باید دقت کنند تا غلات کامل را در اختیار کودکان و نوجوانان خود قرار دهند زیرا نسبت به غلات تصفیه شده، فیبر، ویتامین و مواد معدنی بیشتری دارند و نان سنگک و ماکارونی سبوس دار نمونه های محصولات تهیه شده از غلات کامل هستند.

لبینات نیز منابع بسیار خوب کلسیم هستند که در محکم سازی استخوان ها به ویژه در دوران رشد اهمیت بسیار زیادی دارند، به همین دلیل باید توجه خاصی به این دسته مواد در رژیم غذایی روزانه کودکان و نوجوانان شود.

از آنجا که میزان چربی های اشباع در محصولات لبنی بالا است توصیه می شود از محصولات لبنی پرچرب استفاده نشود.شیر، ماست و انواع پنیر به همراه نان از میان وعده های مناسب برای دانش آموزان هستند.

بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه، مغزها نیز میان وعده های مناسبی هستند و در عین حال از کالری قابل توجهی برخورداند و در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق باید در مصرف مغزها احتیاط کرد، بهتر است از مغزهای شور استفاده نشود.