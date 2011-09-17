اصغر ابوالحسنی هستیانی در گفتگو با مهر اصلاح پول ملی را در چارچوب مسئله اقتصاد سیاسی عنوان و تصریح کرد: رفرم پولی، نشان دهنده قدرت و اقتدار دولت و بانک مرکزی است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی برای نشان دادن اقتدار و استقلال و همچنین حفظ ارزش پول ملی، رفرم پولی را انجام می دهد.

وی رفرم پولی را باعث تسهیل مبادلات و کاهش هزینه مبادلات دانست و گفت: در حال حاضر در کشورمان پول با دو نام ریال و تومان مورد استفاده قرار می گیرد که همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

ابوالحسنی رفرم پولی را یک ضرورت برای اقتصاد کشور برشمرد و افزود: رفرم پولی توسط بسیاری از کشورهای جهانی اعم از پیشرفته ودر حال توسعه انجام شده است که برخی از آنها برای دوبار اصلاح پولی و حذف صفرها از واحد پولی را انجام داده اند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی های کارشناسی بانک مرکزی، افزود: دولت قصد دارد در مرحله آغازین اجرای این طرح، همزمان برای مدتی پول قبلی و پول جدید را در بازار مورد استفاده قرار دهد و هر دو این پولها رایج باشد.

وی رفرم پولی را نیازمند قانون و اطلاع رسانی صحیح به مردم دانست و تاکید کرد: لازم است که تمهیدات لازم در قوانین و مقررات در نظر گرفته شود تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.