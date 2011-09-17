ارسال آثار 23 استان به جشنواره پویانمایی سیره رضوی گلستان

ابوالحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه های گرامیداشت دهه کرامت و جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تبدیل به یک جریان فرهنگی شده است.

وی گفت: همزمان با ولادت حضرت معصومه(س) در اول ذیقعده تا ولادت امام رضا(ع) دهه کرامت نامگذاری شده و در این دهه برنامه های مختلفی فرهنگی برگزار می شود.



امامی تصریح کرد: این جشنواره همزمان در 31 استان کشور و 31 کشور برگزار می شود و اوج آن در میلاد امام رضا(ع) است.



وی ادامه داد: این برنامه و جشنواره های رضوی در قم آغاز می شود و در روز ولادت امام رضا(ع) پایان می یابد.



امامی با اشاره به میزبانی استان گلستان در سومین جشنواره پویانمایی سیره رضوی، گفت: این جشنواره 9 مهر سال جاری در تالارفخرالدین اسعدگرگانی برگزار می شود.



امامی در خصوص ستاد گرامیداشت دهه کرامت، گفت: 24 دستگاه اجرایی موظف برگزاری یک جشن در دهه کرامت هستند.



وی افزود: متولی این کار در استان گلستان دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان است که در شهرها و روستاها کانون هایی تاسیس شده و فعالیت می کنند.



امامی عنوان کرد: با وفاق و همدلی می توان یک بازتاب خوبی را داشته باشیم و بیشتر مساجد و تکایا برنامه هایی برگزار می کند.



وی تاکید کرد: از ولادت حضرت معصومه (س) تا ولادت امام رضا(ع) یک رخداد بزرگ فرهنگی در کشور رخ می دهد که باید گرامی داشته شود.



امامی یادآور شد: برنامه های جشنواره سه سال اخیر پویانمایی سیره رضوی در گلستان جمع آوری و همزمان با اختتامیه جشنواره امام رضا(ع) در مشهد مقدس توزیع می شود.