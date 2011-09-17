دهیاریها بستر لازم برای سرشماری نفوس و مسکن را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی صبح شنبه در جمع دهیاران شهرستان یزد از دهیاران خواست تا زمینه های مشارکت هر چه بیشتر مردم را در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 در روستاها فراهم کنند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی دقیق و منسجم مستلزم آمار و اطلاعات مناسب و دقیق است، بیان داشت: دهیاران در روستاها باید زمینه های لازم را برای همکاری و مشارکت قوی و تأثیرگذار مردم در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن فراهم کنند.

فرماندار یزد با تاکید به اینکه مساجد، مدارس و ... می توانند مکانهای مناسبی برای اطلاع رسانی باشند، عنوان کرد: باید با تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب و به موقع مردم را هر چه بیشتر با اصل طرح و فواید آن آشنا کرد.

وی در ادامه با اشاره به پتانسیل بالای موجود در روستاها اظهار داشت: می توان از طریق سرشماری این استعدادها را شناسایی کرد و با یک برنامه ریزی صحیح و دقیق در راستای بارور کردن آنها گام برداشت.

در این جلسه در مورد مباحث کلی طرح سرشماری همچون نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی، چگونگی برگزاری طرح سرشماری و ... بحث و تبادل نظر شد.