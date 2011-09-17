برخورد با افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما توسط برخی آژانسها

جواد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح موضوع افزایش 25 درصدی قیمت بلیت هواپیما به دلیل استفاده از هواپیماهای زیر 5 سال برای تشویق ایرلاین‌ها به خرید هواپیما بوده است و هم اکنون به دلیل اینکه هیچ هواپیمایی با عمر کمتر از 5 سال در ناوگان حمل و نقل هوایی کشور وجود ندارد، بنابراین این افزایش موضوعیت ندارد.

مدیر کل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در حال حاضر مهم این است که آژانس‌های مسافرتی حق ندارند به بهانه این گفته وزیر مسکن و شهرسازی، از مسافران طلب ارقام بالاتری از نرخ‌های مصوب برای پرواز در خطوط مختلف هوایی داشته باشند؛ چراکه هم اکنون هواپیمای زیر 5 صال در کشور وجود ندارد.

وی تصریح کرد: البته اگر هم یک شرکت هواپیمایی اقدام به خرید هواپیما با عمر کمتر از 5 سال کرد، آنگاه باید برای افزایش نرخ بلیت خود مراحل قانونی را طی کند و نباید به صورت خودسرانه اقدامی برای افزایش قیمت داشته باشد.

به گفته احمدی، این درخواستها باید از کانال سازمان هواپیمایی کشوری بررسی شده و در صورت تایید، به شورای عالی هواپیمایی ارسال شود تا در مورد آن، تصمیم‌گیری صورت گیرد.

به گزارش مهر، هفته گذشته وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد که نرخ بلیت هواپیماهای با عمر کمتر از 5 سال، 25 درصد نسبت به سایر هواپیماها گرانتر خواهد بود.

این درحالی است که برخی از آژانس‌های مسافرتی اقدام به افزایش خودسرانه نرخ بلیت کرده‌اند.