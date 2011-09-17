به گزارش خبرگزاری مهر، مانوئل نویر که همواره شالکه را بهترین باشگاه آلمان خطاب کرده در حالی به شالکه بازمی گردد که فوتبال خود را از سن چهارسالگی در این باشگاه آغاز کرده است.

"بندیکت هوئدس"، کاپیتان تیم فوتبال شالکه، در خصوص بازگشت نویر به شالکه به "کیکر" گفت: مانوئل سزاوار دشمنی نیست و هواداران نباید در ورزشگاه برای او سوت بکشند. نویر همواره عملکرد خوبی برای تیم ما داشته است.

تیم فوتبال شالکه یکشنبه در چارچوب هفته ششم رقابت های بوندس لیگا در "گلزن کرشن" میزبان بایرن مونیخ، صدرنشین رقابت‌ها، خواهد بود.