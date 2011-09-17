جاده مرگ همچنان قربانی می گیرد/ اعتبارات قطره چکانی جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جاده بروجرد - اشترینان یکی از حادثه خیزترین محورهای مواصلاتی استان لرستان است که مطابق آمارها به طور هفتگی در این محور بر اثر تصادفات جاده ای جان چندین نفر از مسافرین گرفته می شود و بسیاری از تصادفات خونین بروجرد در همین محور به وقوع می پیوندد.

این در حالیست که با توجه به مخاطراتی که این محور برای مردم شهرستان بروجرد داشت کار تعریض آن با پیگیری نمایندگان بروجرد در مجلس شورای اسلامی آغاز شد ولی متاسفانه روند کار در این زمینه به دلیل کمبود اعتبارات کند است.

بنابر این گزارش عملیات احداث چهار خطه بروجرد - اشترینان در دو فاز 8 کیلومتری در قالب فاز اول از بروجرد تا اشترینان و فاز دوم از اشترینان تا روستای دهریز در حال حاضر در دست عملیات زیرسازی برای آسفالت است.

همچنین تاکنون حدود 1.5 کیلومتر از فاز اول این محور از سمت بروجرد به اشترینان آسفالت و حدود 50 درصد از این محور به طور کلی زیرسازی شده است و مابقی آن در دست عملیات زیرسازی است.

این در حالیست که با توجه به خطرناک بودن این محور و تردد فراوان در آن باید زمینه تسریع در عملیات اجرایی این پروژه فراهم شود زیرا محور بروجرد - اشترینان به عنوان شریان اصلی مواصلاتی بروجرد با استانهای همجوار از جمله همدان محسوب می شود و باید از امنیت کامل برای مسافران برخوردار باشد.

با این اوصاف روند کند عملیات اجرایی چهارخطه بروجرد - اشترینان موجب شده است که همچنان این جاده شاهد تصادفات خونین باشد به طوریکه ما شاهد این هستیم که روزانه جان یک نفر در این جاده گرفته می شود و مسافران همواره با ترس و دلهره در این محور رفت و آمد می کنند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: با توجه به معضل محور بروجرد - اشترینان برای رفع آن با وزیر راه و مسکن رایزنیهایی انجام گرفته به طوریکه علی نیکزاد وعده کرده بود تا با در اختیار گذاشتن اعتبار کافی برای تسریع در آسفالت و تعریض این محور، در هفته دولت سالجاری این پروژه افتتاح شود.

سجاد معین افزود: این در حالیست که متاسفانه تاکنون این امر تحقق پیدا نکرده است و این پروژه با توجه به کمبود اعتبارات عقب مانده است.

وی یادآور شد: امیدواریم قول آقای نیکزاد عملیاتی شود تا مردم بروجرد هرچه زودتر شاهد اتمام این پروژه باشند و دیگر حوادثی در این جاده رقم نخورد.

بنابر این گزارش مطابق اظهارات مسئولان برای اجرای پروژه تعریض محور بروجرد - اشترینان تاکنون حدود 4 میلیارد تومان هزینه انجام شده اما در سال 90 این پروژه هیچگونه اعتباری دریافت نکرده است که با این روند احتمال می رود حتی تا هفته دولت سال 91 نیز این پروژه به بهره برداری نرسد.

این در حالیست که پیش از این نیز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم بروجرد در سخنانی گفته بود: جاده بروجرد - اشترینان به دلیل وضعیت تصادفات رانندگی به جاده مرگ معروف شده است.

هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر از روند تصادفات در جاده بروجرد - اشترینان ابراز نگرانی کرد و بیان داشت: با پیگیریهای انجام شده برای جلوگیری از تصادفات و رفع مشکلات فنی این جاده مبلغی بالغ بر پنج میلیارد تومان از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این پروژه اختصاص یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد که در صورت رفع مشکل مربوط به معارضین و تسریع در اجرای این پروژه جاده مرگ شهرستان بروجرد نیز هرچه سریعتر تبدیل به جاده ایمنی و سلامت شود.

به هر روی در حال حاضر محور بروجرد - اشترینان تبدیل به یکی از مهم ترین دغدغه های مردم این شهرستان شده است که بارها رفع آن را از مسئولان امر مطالبه کرده اند و امید می رود با حل مشکلات اعتباری این پروژه زمینه رفع این دغدغه بروجردی ها فراهم شود.