67 واحد تولیدی صنعتی در مازندران بهره برداری شد

ابراهیم گوهـردهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به رغم وجود پیچیدگی ها و مشکلات عدیده در معادلات اقتصاد جهانی، اقتصاد و صنعت کشوردر مسیر خوبی قرار دارد و حمایت از سرمایه گذاران در بخش صنعت با جدیت و تلاش سیاستگزاران اقتصاد دنبال می شود.

وی افزود: با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی و حضور سرمایه گذاران، تعداد 67 واحد تولیدی و صنعتی با حجم سرمایه گذاری هزار و 483 میلیارد ریال در شهرکها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال برای دو هزار و 489 نفر را فراهم آورده است.

گوهردهی گفت: این واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی ساری یک، امامزاده عبدالله آمل، شهدای محمودآباد، بشل سوادکوه، بهشهر، نکا و جویبار به بهره برداری رسیدند.

وی بیان داشت: واحدهای تولیدی و صنعتی بهره برداری شده با عرضه محصـولات در زمینه های صنـایع غذایی، سلولوزی، شیمیـایی، فلزی، کانی غیر فلزی، برق و الکترونیک و بسته بندی فعالیت می کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: با ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی شرایط برای حضور صنایع مختلف در اکثر نقاط استان فراهم می شود و این اقدام به گسترش اشتغال در شهرهای مازندران کمک شایانی خواهد کرد.

گوهردهی تصریح کرد: صاحبان صنایع با انجام مدیریت صحیح در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، از ظرفیت های موجود در صنعت به بهترین وجه استفاده کنند تا در جهت تولید بیشتر و گسترش اشتغال در استان گامهای مهمی را بردارند.