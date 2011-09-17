جشنواره استانی تئاتر کردستان در قروه برگزار می شود

احمدی رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: جشنواره تئاتر استانی کردستان امسال همزمان با گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی و رزوز ملی مبارزه با استکبار جهانی از 9 لغایت 11 آبان ماه و با حضور گروه های برتر استان در شهرستان قروه برگزار می شود.

وی گفت: جشنواره امسال تئاتر استانی با حضور هشت تا 12 گروه نمایشی منتخب بازبین های جشنواره پیش بینی شده است که در رقابتی هنری به اجرای نمایش های برگزیده استان کردستان که از آذر ماه 89 تا شهریور ماه 90 اجرای عمومی شده اند، خواهند پرداخت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قروه گفت: در جشنواره تئاتر استانی از زنده یاد بهرام ملکی هنرمند پیشکسوت تئاتر قروه یاد خواهد شد و آیین تجلیل از استاد علیرضا حنیفی از نام آوران تئاتر دفاع مقدس و برگزاری کارگاه آموزشی با حضور دکتر قطب الدین صادقی از دیگر برنامه های جشنواره تئاتر در سال جاری خواهد بود.

دبیر اجرایی جشنواره تئاتر استانی کردستان عنوان کرد: دو گروه منتخب جشنواره که توسط هیئت داوران اعزامی اداره کل هنرهای نمایشی انتخاب خواهند شد در جشنواره تئاتر منطقه ای فجر به میزبانی استان البرز حضور خواهند یافت.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان قروه در پایان ضمن بسیج کلیه امکانات این شهرستان جهت میزبانی در خور شان هنرمندان تئاتر گفت: هنرمندان تئاتر استان دوشادوش سایر مردم کردستان در این رویداد هنری حرکات مذبوحانه و ددمنشانه آمریکای جنایتکار را در سالروز تسخیر لانه ی جاسوسی محکوم می کنند.