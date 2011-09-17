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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

همزمان با شهادت امام صادق(ع)/

کنگره ملی پیشوای صادق در یزد برگزار می شود

کنگره ملی پیشوای صادق در یزد برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد از برگزاری کنگره ملی پیشوای صادق همزمان با سالروز شهادت امام صادق(ع) در یزدخبر داد.

حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترویج و گسترش فضایل و مناقب امام جعفر صادق (ع) در جامعه اسلامی، تقویت بنیه دینی و مذهبی آحاد مردم به ویژه نوجوانان و جوانان نسبت به اهل بیت، گسترش و تقویت تفکر ولایی در جامعه اسلامی و تبدیل آستان مقدس امامزادگان به قطب فرهنگی از اهداف برگزاری این کنگره ملی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد بیان داشت: این کنگره با رویکرد اجتماعی، سیاسی، علمی، زندگی فردی، خانوادگی و بومی در قالب موضوعات مختلف برگزار می شود.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 37 اثر به دبیرخانه کنگره ملی پیشوای  صادق  ارسال شده است که پس از داوری از آثار برتر با اهدای جوایزی تجلیل می شود.

حاتمی اظهار داشت: کنگره ملی پیشوای صادق، دوم مهرماه همزمان با سالروز شهادت امام صادق (ع) در آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) برگزار می شود.

کد مطلب 1409587

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