حضور صمیمانه رهبر معظم انقلاب در جمع مهمانان همایش بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی که صبح امروز شنبه با سخنرانی رهبر معظم انقلاب آغاز شده بود دقایقی پیش به پایان رسید.

حضرت آیت الله خامنه ای بعد از پایان این مراسم با حضور در میان میهمانان همایش به احوالپرسی و گفتگوی صمیمانه با آنان پرداخت و مهمانان همایش با حلقه زدن به دور حضرت آیت الله خامنه ای مراتب ارادت خود را به ولی امر مسلمین ابراز داشتند.

بیش از 700 نفر از اندیشمندان جهان اسلام از 80 کشور دنیا و 400 نفر از اندیشمندان داخلی در این همایش حضور دارند.

در مراسم افتتاحیه این همایش همچنین مقامات بلند پایه کشوری و لشگری از جمله روسای قوای سه گانه ، رئیس مجلس خبرگان رهبری ، دبیر شورای نگهبان و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور داشتند.

بخش دوم این همایش ساعت 14 امروز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما آغاز به کار خواهد کرد.