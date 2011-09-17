به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود اردوی تیم‎های تنیس روی میز نوجوانان، جوانان و تیم ملی به طورهمزمان از امروز شنبه در آکادمی بین‎المللی تنیس روی میز تهران آغاز شود. برای برگزاری این مرحله از تمرینات 22 بازیکن به اردو دعوت شده بودند اما 9 نفر آنها در ادامه اعتراضات گذشته خود نسبت به چگونگی عملکرد فدراسیون از شرکت در تمرینات خودداری کردند.

شهرام سربخشیان، مسعود یعقوبی، نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، میدیا لطف الله نسبی، محسن خطیون، افشین نوروزی، واحد مالمیری، محمدرضا اخلاق‎پسند و مهران احدی نفراتی هستند که در آغاز مرحله جدید تمرینات تیم ملی غایب بودند. در غیاب این بازیکنان، محمد علی روئین‎تن، حمیدرضا طاهرخانی، سامان ابراهیمی، محمد امین حنطه، علیرضا ملارجبی، پوریا عمرانی، میعاد لطفی، حامد باشت باوی، سعید احمدیان، علی لطفی و سروش امیری‎نیا در تمرینات شرکت کردند.

رضا میرالماسی، محسن شیشه گرها، احمد جعفری پور و علی ابریفام مربیانی هستند که هدایت پینگ‌پنگ‌بازان در این مرحله از تمرینات بر عهده گرفته اند. البته رضا میرالماسی که هدایت ملی پوشان را بر عهده دارد به دلیل غیبت آنها در محل تمرینات شرکت نکرده است.

اردوی تیم ملی تنیس روی میز به منظور آماده سازی بازیکنان این تیم در نظر گرفته شود. البته قرار است نوجوانان و جوانان در پروتور بین‎المللی هند شرکت کننده که 6 تا 10 مهرماه برگزار خواهد شد.