جامعه کنونی نیازمند ترویج فرهنگ دفاع مقدس است

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر و در تشریح و تبیین برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: هدف از برگزاری مراسم دفاع مقدس بزرگداشت و توجه دادن افکار عمومی به حماسه و ارزش‌های دفاع مقدس، نمایش اقتدار، وحدت و یکپارچگی ملت، دولت و نیروهای مسلح در دفاع مقدس، تبیین و تبلیغ مقاومت و پایداری ملت بزرگ ایران در سال‌های دفاع مقدس است.

وی با اشاره به دیگر اهداف این هفته دفاع مقدس بیان کرد: تبیین نقش رهبری دینی در پیروزی ‌های جنگ، توجه دادن ملت های مسلمان به اهمیت و ضرورت دشمن شناسی و ایجاد هوشیاری ملی، تجلیل از ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس و ایجاد روحیه سپاس از آنها در کشور، تبیین نقش شجاعت و پایمردی جوانان میهن اسلامی در سال ‌های دفاع مقدس، تبیین نقش زنان در جنگ تحمیلی و حضور موثر آنها در عرصه‌های نشر ارزش‌ها و حماسه‌های دفاع مقدس از دیگر اهداف برنامه های ایام این هفته است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با اشاره به کلیات برنامه‌های دفاع مقدس در سال 90 افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در هشت قسمت برنامه‌های رسانه‌ ای، تولیدات و تبلیغات، برنامه‌های نمادین مانند عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدا در سراسر استان، برنامه‌های ادبی و انتشاراتی، برنامه‌های هنری، برگزاری نمایشگاه‌ها و مسابقات فرهنگی و ورزشی خواهد بود که در حاشیه مراسم هفته دفاع مقدس همایش هایی نیز برگزار می ‌شود.

میمنت آبادی گفت: اکران فیلم های سینمایی با مضمون دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج، برپایی شب شعر و خاطره عاشقان بی سنگر و راه اندازی دبیرخانه همایش سراسری هنرمندان و نویسندگان ادبیات پایداری از دیگر برنامه های گرامیداشت این هفته در استان کردستان است.

هفته دفاع مقدس از تاریخ 31 شهریور لغایت شش مهر در سنندج و سایر شهرستان های این استان فرهنگی برگزار می‌ شود.