به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی‌های منصوره پناهگر آغازگر فصل پاییز این گالری خواهد بود. این نمایشگاه عصر جمعه نخستین روز ماه مهر و با حضور آیدین آغداشلو گشایش می‌یابد و تا 15 مهرماه ادامه خواهد داشت.

آثار ارائه شده در این نمایشگاه تلفیقی است از اشیاء مربوط به هنر بعد از اسلام که قدمتی هزار ساله دارند با گیاهان که به گونه‌ای رمزآلود و تقدیس شده کشیده شده‌اند. در این مجموعه، اشیاء گوناگون در روشی بسیار ماهرانه بازسازی می‌شوند و انعکاس حضور تاریخی‌شان در تفسیر و تجلیلی همه‌جانبه تا به زمان معاصر ادامه می‌یابد.

منصوره پناهگر متولد سال 1355 در تهران و دانش آموخته گرافیک است. نقاشی را از سال 1376 نزد آیدین آغداشلو آغاز و پس از اتمام دوره در همان جا شروع به تدریس کرد که تا امروز ادامه دارد، طی این مدت شیوه‌های گوناگونی را در نقاشی آزموده تا این که در پنج سال گذشته به شیوه اخیر خود رسیده که نشانه‌ای است از دلبستگی بسیارش به آثار هنری قدیمی ایرانی. برخورد او با اشیایی که به نقش می‌کشد، برخوردی سلبی یا انکارکننده نیست و در هر اثر، تجلیل و ستایش از هنر و فرهنگ گذشته ایران نمود و نمایشی به کمال دارد. پناهگر معتقد است، جهان آثارش به جهانی که استادش، آیدین آغداشلو، می آفریند شباهت دارد اما سبک‌هایشان متفاوت است.

آثاری که عصر جمعه اول مهرماه، از ساعت 17 تا 20 رونمایی خواهد شد، حاصل کارهای پناهگر از سال 1388 تا به امروز است. در این نمایشگاه 21 اثر در ابعاد مختلفی چون 77 در 57، 100 در 70 و 100 در 100 سانتیمتر و با تکنیک های اکریلیک روی بوم، گواش روی مقوا و مدادرنگی روی مقوا ارائه می‌شود.

علاقه‌مندان از 1 تا 15 مهرماه، همه روزه غیر از سه‌شنبه‌ها، از ساعت 16 تا 20 برای دیدار از این آثار به گالری ساربان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهناز)، کوچه مهماندوست، پلاک 8 مراجعه کنند.