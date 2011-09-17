به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستیمهر در مورد پیروزی تیمش برابر قطر ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش از اینکه به دهوک بیاییم چند بازی از تیم قطر را در جام خلیج فارس، مقابل کویت و عربستان دیدیم و میدانستیم قطر بازی خوبی را روی زمین ارائه میکند و مربیان خوبی دارد. به همین دلیل این بازی را فینال زودرس نامیدیم.
وی با بیان اینکه شناخت کاملی از حریف داشتیم و با گرفتن زمان و پر کردن فضاهای خالی در این بازی به پیروزی رسیدیم، در مورد دیدار با بنگلادش اضافه کرد: این بازی فرصت مناسبی برای ارزیابی نفرات و استفاده از بازیکنان تیم ایران است که در دو بازی حساس نخست تیم روی نیمکت بودند اما ما هیچ حریفی را دست کم نمیگیریم.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در این بازی تفاضل گل را بالا ببریم تا در روز آخر مقابل عراق برای سرگروهی مشکلی نداشته باشیم.
وی همچنین افزود: بازی با عراق هم فینال است و فینالی برای سرگروه شدن. باید برای انجام این بازی سخت خودمان را آماده کنیم زیرا میخواهیم به عنوان سرگروه صعود کنیم. مسابقه عراق برابر قطر که بازی بسیار خوبی بود توسط مهدی غفاری، نادر عزت اللهی و جعفر هوشمند که به ورزشگاه رفته بودند، آنالیز شد تا با اطلاعات کامل برابر عراق به میدان برویم.
دوستیمهر در مورد بحث میانگین سنی بازیکنان ایرانی که سوژه رسانههای عراقی و قطری شده، تاکید کرد: خوشبختانه بازیکنان ما از فیزیک خوبی برخوردارند و این نکته باعث شده تا فکر کنند بازیکنان ما سن زیادی دارند اما قبل از اینکه به دهوک بیاییم آزمایشهای MRI و اشعه ایکس را انجام دادیم و همه بازیکنان ما طبق قانون AFC به این رقابتها آمدهاند.
وی در این مورد اضافه کرد: حتی پیش از آمدن به دهوک 2-3 بازیکن اصلیمان را به دلیل قانون AFC از دست دادیم وخدا را شکر صعود کردیم و سربلند بیرون آمدیم اما از دست دادن این بازیکنان نشان میدهد ما به قوانین پایبندیم و به هر دلیلی نمیخواهیم از بازیکنان غیر مجاز استفاده کنیم.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران تصریح کرد: ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا به این نکته پیبردند و جا دارد از آنها تشکر کنیم هر چند که بعد از دو بازی مقابل فلسطین و قطر با شکایت فدراسیون فوتبال فلسطین و قطر 5 بازیکن ما را به آزمایش بردند و در مجموع پاسخ آزمایش هر 10 بازیکن ما منفی خواهد بود.
دوستیمهر در پایان با تشکر از مسئولان تیم نوجوانان گفت: خوشبختانه بازیکنان تیم توانستند بازی استقلال و پرسپولیس را از تلویزیون هتل تماشا کنند زیرا بازیکنان دوست داشتند این بازی را ببینند. ضمن اینکه ما هم زمان تمرین را به خاطر این بازی از ساعت 17 به 10 صبح روز جمعه تغییر داده بودیم.
دیدار تیمهای فوتبال نوجوانان ایران و بنگلادش در چارچوب مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا روز یکشنبه هفته جاری در ورزشگاه دهوک برگزار میشود.
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