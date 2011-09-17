سهمیه عمره خراسان جنوبی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی صبح شنبه در مراسم افتتاح دفتر خدمات زیارتی در فردوس اظهارداشت: درسال جاری سهمیه حجاج اعزامی استان از چهار هزار نفر به 10 هزار نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه زائرین عمره استان در قالب 73 کاروان به مکه مکرمه اعزام خواهند شد، افزود: کمبود روحانی و مداح بومی در استان را مشکل بزرگ این مجموعه است.

نوفرستی از دفاتر زیارتی وسیاحتی فردوس به عنوان دفاتر نمونه استان یاد کرد و بیان داشت: درشهرستان فردوس با توجه به وجود مردم ولایی و افراد با تجربه درزمینه اعزام کاروانهای زیارتی مشکلی وجود ندارد.

فرماندار فردوس نیز با اشاره به جایگاه و اهمیت مسئله حج و زیارت اماکن متبرکه گفت: فلسفه حج بسیار فراتر و عمیق تر از آن چیزی است که تاکنون به آن پرداخته شده است.

عباس اقبال با یادآوری اینکه با وقوع انقلاب اسلامی امام راحل و مقام معظم رهبری همواره کوشیده اند مردم را با واقعیتهای اصلی چنین فلسفه ای آشنا سازند که در پیامها و سخنرانیهای ایشان مشخص است اما هنوز مردم وحتی مسئولان و دست اندرکاران حج تا رسیدن به عمق عظمت این فریضه الهی راه طولانی در پیش دارند که بایستی به آن توجه شود.

وی افزود: متاسفانه ما مسلمانان از این فریضه بزرگ عبادی، سیاسی و اجتماعی بهره برداری خوبی نداشته ایم که ابتدا بایستی دست اندرکاران اعم از مسئولان، مدیران حج با این فلسفه آشنا شوند و سپس مردم نیز با شرکت درکلاسهای مختلف به اهمیت و تاثیر این فریضه بزرگ پی ببرند.

فرماندار فردوس گفت: بایستی با برنامه ریزی مناسب و مدون معارف واقعی سفرهای زیارتی را به زائرین آموزش داد.