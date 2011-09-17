عبدالحسین ناصری سخنگوی کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر داد: کمیسیون شورا ها این هفته وزیر اقتصاد را برای ارائه توضیحات پیرامون اختلاس سه هزار میلیاردی از بانک های کشور به مجلس دعوت کرد.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس 2 هفته تعطیلات تابستانی داشت که در پایان این تعطیلات با توجه به اهمیت بررسی موضوع پرونده اختلاس 3000 میلیاردی از بانک های کشور وزیر اقتصاد به کمیسیون شوراها فراخوانده شد.

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز از حضور وزیر اقتصاد در این کمیسیون خبر داد و اظهار داشت: افکار عمومی به شدت منتظر هستند زوایای پنهان این اختلاس روشن شده و مجرمان این پرونده به اشد مجازات برسند.

موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرگونه تاخیر در بررسی این پرونده فساد مالی اعتماد مردم به حاکمیت را کاهش می دهد.

پیش از این محمد خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از حضور وزیر اقتصاد در این کمیسیون برای ارائه توضیحات پیرامون اختلاس 3000 میلیادی ازبانک های کشور خبر داده بود.

به گزارش خبرنگار مهر ، در روزهای اخیر پرونده اختلاس 3000 میلیاردی ازبانک های کشور به مهمترین سوژه رسانه های داخلی تبدیل شد ، در پی افشای این اختلاس محسنی اژه ای دادستان کل کشور به عنوان ناظر ویژه قوه قضائیه بر این پرونده انتخاب شد ودولت نیز کمیته 3 نفره ای متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات را مسئول پیگیری این پرونده کرد.