عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به نزدیکی به آغاز برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی، برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار، مزار این شهدای گرانقدر عطر افشانی خواهد شد.



وی در ادامه به برگزاری مراسم یادواره شهدای ورزشکار قم اشاره کرد و بیان داشت: همچون سال‌های گذشته امسال نیز در نظر داریم مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار استان قم را نیز در شهر مقدس قم برگزار کنیم.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم افزود: در سال 1387 نخستین یادواره شهدای ورزشکار استان قم با همکاری و هماهنگی تنگاتنگ اداره کل تربیت بدنی، سپاه علی‌ابن‌ابیطالب(ع) و بسیج ورزشکاران استان به شکلی بسیار باشکوه برگزار شد اما در نظر داریم دومین یادواره به مراتب با شرایط بهتری برگزار شود.



وی اضافه کرد: در چند سال اخیر با تلاش‌های خستگی ناپذیر عوامل مختلف، مشخصات 165 شهید ورزشکار شناسایی گردآوری شد و نخستین یادواره شهدای ورزشکار که با حضور مقامات کشوری و لشکری در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهیدحیدریان قم به انجام رسید.



جهان بینی عنوان داشت: با توجه به اینکه شهدای گرانقدر ورزشکار در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کرده‌اند، از تمامی هیئت‌های ورزشی استان قم درخواست کرده‌ایم که شهید مربوط به رشته خود را با مشخصات کامل معرفی کرده و این اداره کل را در راستای برگزاری مطلوب دومین یادواره شهدای ورزشکار استان قم یاری کنند.



وی بیان داشت: یکی دیگر از برنامه‌ها برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای ورزشکار استان قم این است که دیدار روز سوم مهر ماه صبای قم مقابل فولاد خوزستان در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از شهدای ورزشکار تجلیل شود، که خوشبختانه این هماهنگی با هیئت‌های فوتبال و باشگاه صبای قم صورت گرفته است.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: ورزشکاران از جمله افرادی بودند که در تمام عرصه‌های انقلاب و دفاع مقدس حضور پر‌رنگی داشته و شهدای گران‌قدری از این قشر به انقلاب تقدیم شده‌اند، بنابراین باید یاد و خاطره آنها همواره زنده نگه داشته شود.



وی تاکید کرد: هدف از برگزاری این مراسم غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای ورزشکار استان قم، علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار در عین حال ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین ورزشکاران است زیرا شهادت‌طلبی این عزیزان نشان داد که بشریت می‌تواند با آزادی و رستگاری خود را به نیکبختی برساند.



