موافقت وزیر نفت با تاسیس نخستین دادگاه انرژی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 103 سال از اکتشاف نفت در مسجدسلیمان، نخستین دادگاه تخصصی انرژی ایران تا پایان سالجاری در استان خوزستان آغاز به کار می کند.

پیام بطحایی در گفتگو با مهر درباره جزئیات تاسیس این دادگاه انرژی با تاکید بر اینکه اواخر سال 1387 هیئت دولت در سفر به استان خوزستان مصوبه تاسیس این دادگاه تخصصی انرژی صادر کرد، گفت: با موافقت دولت، هیئت مدیره شرکت ملی نفت برای تامین ساختمان دادسرای ویژه انرژی مصوبه ای را برای تخصیص بودجه اولیه صادر کرد.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت با اعلام اینکه در سالجاری تقاضای ایجاد این دادسرا در سایر استان ها و مناطق نفت خیز نیز از ریاست قوه قضاییه به عمل آمده است، تصریح کرد: بر این اساس تاسیس شعبات این دادگاه در سایر مناطق در دستور کار قرار دارد.

در همین حال رستم قاسمی وزیر نفت اخیرا در جمع مدیران صنعت نفت از افتتاح نخستین دادگاه تخصصی انرژی در مرکز استان خوزستان تا بهمن امسال خبر داده و گفته است: قضات این دادگاه که آموزش های مخصوص قضاوت در زمینه مسائل صنعت نفت را دیده اند، به امور قضایی و تخصصی صنعت نفت رسیدگی خواهند کرد.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه با توجه به رایزنی های صورت گرفته با وزارت دادگستری و قوه قضائیه، دادگاه تخصصی انرژی در دیگر استان های کشور احداث خواهد شد، اعلام کرده است: این دادگاه تخصصی بوده و خاص صنعت نفت است.

به گزارش مهر، هدف از تاسیس این دادگاه انرژی بررسی و پیگیری مشکلات حقوقی و قراردادی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور است.

در حال حاضر عدم رعایت حریم تاسیسات و خطوط لوله نفت و گاز یکی از مهمترین چالشهای پیش روی برای توسعه این صنایع استراتژیک در استانهای مختلف کشور است که پیش بینی می شود با راه اندازی دادگاه انرژی مشکل تحصیل اراضی در طرحهای مختلف تسریع شود.