تخلف زیرساخت در مزایده تلفن اینترنتی/ درخواست ابطال از سازمان بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت برای ساماندهی بازار تلفن اینترنتی با برگزاری مزایده تبادل ترافیک بین الملل، 5 شرکت خصوصی را واجد شرایط ارائه خدمات تلفن اینترنتی معرفی کرد که این موضوع با اعتراض شرکتهای فعلی ارائه دهنده خدمات VOIP در کشور و انجمن شرکتهای اینترنتی روبرو شد چرا که این شرکتها معتقدند که برگزاری این مزایده در ابتدا تنها برای انتخاب پیمانکاران ترمینیشن – ترافیک تلفن اینترنتی وارده بین الملل - بود و نباید بدون اطلاع رسانی موضوع اورجینیشن – ترافیک صادره - و ترانزیت به این مزایده اضافه می‌شد.

براین اساس انجمن شرکتهای اینترنتی با اعلام برخی مستندات از آنچه که تخلف محرز صورت گرفته در برگزاری مزایده شماره 3/90 کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت نامیده خواستار ابطال این مزایده شده است.

تغییر شرایط مزایده پس از پایان مهلت تحویل اسناد

انجمن شرکتهای اینترنتی اعلام کرد: "مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نامه ای بدون شماره و تاریخ از طریق نمابر به شیوه ای غیرمعمول در آخرین ساعات اداری روز سه شنبه هشتم شهریورماه یعنی یک روز پیش از عید سعید فطر، یک هفته پیش از اعلام برندگان مزایده و قریب دو ماه پس از پایان مهلت تحویل اسناد به جمع معدود شرکتهایی که اسناد مزایده را تحویل داده بودند ابلاغ می کند که مقدمه این نامه به شرح ذیل است:

"پیرو جلسه مورخ 18/4/90 در ارتباط با بازگشایی پاکات الف و ب مزایده شماره 3/90 با موضوع تبادل ترافیک بین الملل به آگاهی می رساند شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد در مزایده مذکور، ترافیک صادره بین الملل را نیز واگذار کند. " و در ادامه فهرستی از شرایط فنی لازم را در این رابطه متذکر می شود."

این انجمن، ادعای مدیرعامل شرکت زیرساخت مبنی بر اینکه موضوع "ترافیک صادره" از ابتدا در مستندات عرضه شده به مزایده گران وجود داشته است، را تکذیب کرده چرا که در این صورت هیچگاه نیازی به ارسال اصلاحیه مبنی بر "انضمام ترافیک صادره" با مضمون مورد اشاره وجود نداشت."

تغییر ضرایب جدول امتیازات فنی پس از بازگشایی پاکات

به گزارش مهر، انجمن شرکتهای اینترنتی ایران همچنین اعلام کرده است که "کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت پس از بازگشایی پاکات مستندات فنی و بازرگانی ارائه شده توسط مزایده گران و با گذشت قریب دو ماه از بررسی مستندات مذکور اقدام به تغییر ضرایب جدول امتیازات فنی و بازرگانی و ابلاغ آن به مزایده گران می کند که این امر نه تنها مطابق آیین نامه معاملات آن شرکت تخلف محسوب می شود بلکه می تواند مصداق "کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات تجاری، مالی، فنی ارائه شده توسط این شرکتها" و "سوء استفاده از موقعیت سازمانی" برای " تغییر نتایج و انتفاع اشخاص ثالث" محسوب شود.

براین اساس مطابق ماده 45 فصل 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به دلیل اتخاذ رویه ضد رقابتی توسط شورای رقابت قابل رسیدگی بوده و همانطور که در مفاد ماده 79 این قانون مورد تصریح قرار گرفته در صورت اثبات عمد و تقصیر فرد و یا افراد خاطی به دلیل مجرمیت قابل پیگرد کیفری نیز خواهد بود."

تضییع حق شرکتهای VOIP با اعطای امتیازات انحصاری

به گزارش مهر، انجمن شرکتهای اینترنتی ایران افزود: "مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت برغم توافقات صنفی و در یک تخلف آشکار و تغییر موضوع مزایده اعلام شده خود، نزدیک به دو ماه پس از تحویل اسناد، بدون در نظر گرفتن اثرات ضد رقابتی ناشی از اعطای امتیازات انحصاری در حوزه فعالیت 100 شرکت فعال ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی یکسویه VoIP Origination ، حق بسیاری از شرکتهای واجد شرایط را که امکان حضور در این مزایده با شرایط جدید داشتند را نیز تضییع کرده است.

این امر علاوه بر تخلف از آیین نامه معاملات آن شرکت، ماهیتا از مصادیق ممنوعیت های موضوع ماده 52 فصل 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شمار می رود که اعطای این نوع امتیازات انحصاری را به شیوه ای که موجب تسلط تبعیض آمیز یک یا چند بنگاه در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع دانسته است."

درخواست از سازمان بازرسی کل کشور برای ابطال مزایده

به گزارش مهر، انجمن شرکتهای اینترنتی ایران با توجه به موارد مورد اشاره از شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور خواسته که نسبت به بررسی آنچه که تخلف آشکار مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نامیده اقدام صورت گیرد و با توجه به امتناع مصرانه مدیرعامل زیرساخت از اصلاح روند مزایده موضوع اعتراض این انجمن، دستور ابطال آن صادر شود.

براساس اعلام انجمن شرکتهای اینترنتی "شرکت ارتباطات زیرساخت مطابق بند سوم ماده 8 اساسنامه خود موظف به تأمین تمامی نیازهای زیرساخت ارتباطی متقاضیان مجاز اعم از بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات است و انجمن شرکتهای اینترنتی ایران بیش از یک سال است که برای دستیابی به شرایطی منصفانه که تضمین کننده حقوق شرکتهای مجاز ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی VoIP Origination و ضامن فضای سالم رقابت و تامین منافع مصرف کنندگان این خدمات باشد تلاش کرده است. اما به دلایلی تاکنون توفیقی در اصلاح شرایط به شدت یک طرفه و غیر منصفانه قراردادی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت پیش روی صنف قرار گرفته بود به دست نیاورده است."

تحمیل شرایط مالی سنگین و نامتعارف به تعاونی های PAP

به گزارش مهر، انجمن شرکتهای اینترنتی در بیانیه خود "اصرار بر تحمیل شرایط مالی سنگین و نامتعارف، اصرار به تضمین ترافیک صادره با نسابی نامتعارف (10 برابر نساب موردنظر در مزایده تخلف آمیز جاری)، تحمیل مسئولیت تضامنی هر عضو نسبت به عملکرد بیش از 50 عضو دیگر تعاونی، ایجاد زمینه لغو مجوزهای قانونی شرکتهای فعال و تبدیل آنها به پیمانکاران یک ساله شرکت زیرساخت و اصرار بر گنجاندن حق فسخ یک طرفه در همین قرارداد یکساله بنا بر مصلحت شرکت ارتباطات زیرساخت را بخشی از شرایطی عنوان کرده که شرکت ارتباطات زیرساخت برای پذیرش آن توسط دو شرکت تعاونی تفتان و تلفا اصرار دارد. تعاونی هایی متشکل از بیش از 50 شرکت فعال VOIP که به ابتکار صنف و برای تعامل با مجموعه شرکت های دارنده مجوز تشکیل شده است."

خبرگزاری مهر آماده انتشار واکنش شرکت ارتباطات زیرساخت به ادعای انجمن شرکتهای اینترنتی در زمینه برگزاری مزایده تلفن اینترنتی است.