همایش "معماری شهرها و تغییرات آب و هوایی" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پژمان اظهار داشت: برگزاری همایش روز جهانی معماری، مهرماه جاری در مشهد، نقطه عطفی در جهت تعاملات بیشتر با معماران جهانی است که امید است با تداوم این فعالیت‌ها شاهد تحولات چشمگیری در فضاهای شهر مشهد باشیم.

وی قصد اصلی انجمن مفاخر معماری را فرهنگ سازی عنوان کرد و گفت: تقارن روز اسکان بشر با روز جهانی معماری، نشان از اهمیت شکل دادن مناسب به فضاهای شهری دارد که باید محتوای صحیح و عمیقی را در ایجاد نماها دنبال کرد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تخصص‌های معماری را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: خلق نماها و آثار فاخر در ارتباط بصری شهروندان با محیط تاثیر به سزایی دارد که به عنوان نمادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک کشور شناخته می شوند.

وی برحفاظت از آثاری که در آنها از هنرهای اصیل ایرانی استفاده شده است تاکید کرد و اذعان داشت: توجه به پیشینه و فرهنگ هر منطقه در ایجاد بناهای جدید با شناخت عناصر نوین طراحی معماری در جهت بهبود محیط شهری و توسعه آتی آن نقش موثری دارد.

پژمان با اشاره به اینکه معماری ارائه بهترین راه حل، در رسیدن به اهداف شهرسازی است، افزود: شهر مشهد دارای حجم گسترده‌ای از فعالیت‌ها است، که هم اکنون با فراخوان‌های طراحی در مقیاس‌های مختلف عرصه‌ همکاری تمام متخصصان علاقمند فراهم شده است.

وی تشریح کرد: بدون شک تغییرات آب و هوا نقش بسیار چشمگیری در مهندسی شهر سازی، معماری، مرمت و سایر دانشهای مهندسی داشته است.

شهردار مشهد گفت: در کشور ما مناطق اقلیمی متفاوت و شرایط آب و هوایی در فصول سال مختلف است و معماری سنتی راه حل ها و شیوه هایی منطقی جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان را ابداع نموده است.

وی تصریح کرد: مهم ترین نکته در معماری جدید استفاده بیش از حد از انرژی های غیر قابل تجدید است که علت اصلی آن استفاده از مصالح نامناسب، حمل و نقل آنها و طراحی اشتباه بنا با استفاده از وسائل گرم کننده و خنک کننده با توجه به شرایط اقلیمی است.

وی تبادل اطلاعات تخصصی را در بازیابی فرآیندهای شهری موثر دانست و افزود: مسیر مدیریت شهری نیازمند همفکری است که می‌توان با پیگیری و اطلاع رسانی نتایج موضوعات فراگیر در کلان شهرها نسبت به مرتفع سازی مشکلات گام برداشت.