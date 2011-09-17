کاهش 30 درصدی اعتبارات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نجفی صبح شنبه در جلسه تنظیم بازار استان یادآور شد: محور توسعه استان بر کشاورزی و صنعت است ولی اعتبارات بخش کشاورزی در شأن آذربایجان شرقی نیست.

وی افزود: با این اوضاع کاهش 30 درصدی اعتبارات بخش کشاورزی استان قابل قبول نیست.

نجفی در ادامه با اشاره به اینکه موانع صدور پیاز و سیب زمینی مرتفع شده و صادرات این دو محصول آزاد است در مورد خرید محصول سیب زمینی بصورت مستقیم از کشاورزان بر سر مزرعه تصریح کرد: برای رقابت در بازارهای آزاد بایستی قیمت تمام شده سیب زمینی کاهش یابد.

وی افزود: با انجام کارهای تحقیقی و ارائه بذور اصلاح شده می توان تولید 35 تن سیب زمینی در هر هکتار را به 80 تن ارتقا داده و بدین طریق می توان قیمت تمام شده آن را نیز کاهش داد.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس با بیان اینکه شایسته است برای پیاز و سیب زمینی مرکز تحقیقاتی در استان ایجاد شود افزود: با انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، بیشتر می توان محصولات دیگری با ارزش افزوده بالاتر را جایگزین سیب زمینی و پیاز کرد.

برنامه جامع جهادکشاورزی برای بسته بندی و صدور محصولات مازاد کشاورزان در سال 91

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: برنامه جامعی در سازمان برای بسته بندی و صدور محصولات مازاد کشاورزان استان همچون سیب زمینی، پیاز، هویج، انگور و سیب در سال 91 طراحی و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

مسعود محمدیان بابیان اینکه باپرداخت جایزه صادراتی بهتر از این می توانیم از تولید کنندگان بخش کشاورزی حمایت کنیم گفت: از 105 هزار تن سیب زمینی تولید تابستانه استان تنها 76 هزار تن آن در عجب شیر تولید می شود که این میزان تولید وا می دارد که نسبت به خرید و بازاریابی آن اقدامات مناسبی صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به شرکت صادرکننده سیب زمینی تسهیلات کم بهره پرداخت کرده است افزود: این شرکت صادراتی نیز تاکنون موفق به صادرات 4500 تن محصول سورتینگ سیب زمینی از استان شده است.

مهندس علی دانایی مدیرجهادکشاورزی شهرستان عجب شیر نیز با بیان اینکه عدم تحویل آب در پاییز گذشته از سد قلعه چای و بالا بودن قیمت سیب زمینی زمینه افزایش سطح زیر کشت آن را فراهم کرده است گفت: در سال 90 با 2 هزار هکتار، سطح زیر کشت سیب زمینی 45 درصد افزایش یافته است.

بشیر جعفری مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی نیز از اختصاص 27 میلیارد ریال برای مجتمع سورتینگ محصولات کشاورزی دراستان خبر داده و گفت: شهرک فرآوری محصولات کشاورزی در تبریز آماده راه اندازی بوده که با فعال شدن این مجموعه ، کلیه محصولات کشاورزی خریداری، فرآوری، بسته بندی و به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.