جشن بزرگ خودکفایی هزار خانوار کمیته امداد یزد برگزار می شود

حمید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشن بزرگ به مناسبت دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) برگزار می شود.

وی بیان داشت: یکی از مباحثی که در استان یزد توجه ویژه ای به آن شده است، بحث ایجاد اشتغال مددجویی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد ادامه داد: در این راستا حدود 40 درصد از خانواده های زیر پوشش امداد در استان مشترک طرحهای اشتغال هستند.

وی افزود: در حال حاضر 23 هزار و 400 خانوار با جمعیت 47 هزار و 700 نفر زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند که این رقم 4.5 درصد از جمعیت استان یزد است.

نصیری تاکید کرد: این شاخص نسبت به استانهای دیگر شاخص خوبی است و نشان دهنده فرهنگ غنی مردم استان یزد در عرصه کار و تلاش است.

وی یادآور شد: با برگزاری جشن خودکفایی برای این تعداد از مددجویان، این مددجویان از حمایت دائم این نهاد خارج می شوند و به استقلال و خودکفایی می رسند.