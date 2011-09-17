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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

نصیری در گفتگو با مهر:

جشن بزرگ خودکفایی هزار خانوار کمیته امداد یزد برگزار می شود

جشن بزرگ خودکفایی هزار خانوار کمیته امداد یزد برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان یزد از برگزاری جشن بزرگ خودکفایی بیش از هزار خانوار زیر پوشش این نهاد در مهر ماه سال جاری خبر داد.

حمید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشن بزرگ به مناسبت دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) برگزار می شود.

وی بیان داشت: یکی از مباحثی که در استان یزد توجه ویژه ای به آن شده است، بحث ایجاد اشتغال مددجویی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد ادامه داد: در این راستا حدود 40 درصد از خانواده های زیر پوشش امداد در استان مشترک طرحهای اشتغال هستند.

وی افزود: در حال حاضر 23 هزار و 400 خانوار با جمعیت 47 هزار و 700 نفر زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند که این رقم 4.5 درصد از جمعیت استان یزد است.

نصیری تاکید کرد: این شاخص نسبت به استانهای دیگر شاخص خوبی است و نشان دهنده فرهنگ غنی مردم استان یزد در عرصه کار و تلاش است.

وی یادآور شد: با برگزاری جشن خودکفایی برای این تعداد از مددجویان، این مددجویان از حمایت دائم این نهاد خارج می شوند و به استقلال و خودکفایی می رسند.

کد مطلب 1409617

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