  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

شاه‌حسینی فیلم "تلفن همراه" را می‌سازد

شاه‌حسینی فیلم "تلفن همراه" را می‌سازد

شهرام شاه‌حسینی فیلم تلویزیونی "تلفن همراه" را برای شبکه یک کارگردانی می‌کند.

بهروز خوشرزم، تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "تلفن همراه" دراین باره به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید این پروژه از 10 روز آینده شروع شده است. البته هنوز تلویزیون برآورد ما را پرداخت نکرده و اگر این اقدام صورت نگیرد به ناچار پروژه را متوقف می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: فیلمنامه این فیلم تلویزیونی را فروغ فروهیده می‌نویسد و داستان درباره تلفن‌های همراه دو نفر است که در اثر اتفاقی به دلیل شباهت ظاهری با هم عوض می‌شود و طی تماس‌هایی که به این تلفن همراه‌ها می‌شود ماجراهایی اتفاق می‌افتد و ... فیلم تلویزیونی "تلفن همراه" برای شبکه یک تهیه می‌شود.

کد مطلب 1409618

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها