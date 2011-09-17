بهروز خوشرزم، تهیهکننده فیلم تلویزیونی "تلفن همراه" دراین باره به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید این پروژه از 10 روز آینده شروع شده است. البته هنوز تلویزیون برآورد ما را پرداخت نکرده و اگر این اقدام صورت نگیرد به ناچار پروژه را متوقف میکنیم.
وی در ادامه افزود: فیلمنامه این فیلم تلویزیونی را فروغ فروهیده مینویسد و داستان درباره تلفنهای همراه دو نفر است که در اثر اتفاقی به دلیل شباهت ظاهری با هم عوض میشود و طی تماسهایی که به این تلفن همراهها میشود ماجراهایی اتفاق میافتد و ... فیلم تلویزیونی "تلفن همراه" برای شبکه یک تهیه میشود.
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